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【DSE2023】VTC聯同青協7月8日辦放榜講座　提供多元升學資訊助應屆生規劃未來

社會 18:36 2023/06/28

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

VTC聯同青協於7月8日舉辦放榜講座（VTC圖片）

香港中學文憑考試（DSE）將於7月19日放榜，職業訓練局（VTC）與香港青年協會（青協）繼續攜手合作，於7月8日（星期六）下午2時至5時，舉行「『 新世代．同行迎放榜』文憑試放榜講座暨工作坊」，為應屆畢業生及家長提供最新升學資訊及數據，協助他們部署放榜後的升學規劃。

今年「 DSE放榜攻略」講座將以實體形式，於香港康得思酒店7樓舉行，並同步網上直播，由 VTC高級助理執行幹事郭展幹主講，為同學及家長講解多元升學資訊及數據，以及放榜期間「 VTC統一收生計劃 」的安排及招生詳情等，協助考生入讀心儀課程。

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【TOPick診症室】上班族猛吹冷氣易患「冷氣病」　中醫揭3大高危族群教驅寒秘笈

青協代表亦會分享緩解放榜壓力的貼士，講座設有互動問答環節，主講嘉賓會即席解答同學及家長的提問。為協助同學認清職業志向，VTC學生發展處將於「 職學規劃工作坊」解答升學疑難，又會為同學進行個人化職業志向測試，協助他們了解自身興趣及性格特質，規劃未來發展路向。活動現場設有課程資訊攤位及體驗活動，讓同學了解VTC不同學科及課程的最新資訊及行業動向，由學科或院校導師即場解答查詢，並讓參加者了解VTC的互動教學模式，可瀏覽專頁查閲有關講座活動報名及網上直播等詳情。

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責任編輯：李芷玲

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