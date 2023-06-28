【終極上訴】海外同性婚姻不被接納　岑子杰向終院提出上訴

▲ 申請人岑子杰就海外同性婚姻不被接納，向終院提出上訴。資料圖片

正就初選案被還押的民間人權陣線前召集人岑子杰，早前不滿政府拒絕承認他與同性伴侶在美國的同性婚姻，先後入稟申請司法覆核及提出上訴均被判敗訴，岑今(28日)向終審法院提出上訴。上訴一方提出的議題包括，將同性伴侶排除在婚姻制度外，香港法律不承認外地同性婚姻，以及沒有提供任何替代途徑在法律上承認同性伴侶關係，是否違反《人權法案》及《基本法》的私生活權利和平權利。

上訴人岑子杰，答辯人律政司司長。岑今由囚車押送到終審法院應訊，上訴一方提出的3個議題為，將同性伴侶排除在婚姻制度外是否違反《人權法案》第 22 條和《基本法》第 25 條下的平等權利。其次是，香港法律不允許同性伴侶結婚，也沒有提供任何替代途徑在法律上承認同性伴侶關係，包括民事結合或註冊伴侶關係，是否違反《人權法案》第 14 條下的私生活權利或 《人權法案》第 22 條和《基本法》第 25 條所規定的平等權利。另外，香港法律不承認外地同性婚姻，是否違反《人權法案》第 22 條和《基本法》第 25 條下的平等權利。

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上訴一方指出，同性伴侶享有私生活的核心權利，應獲替代途徑在法律上承認同性伴侶關係，涉及他們享有之權利。上訴一方認為，若缺乏替代途徑承認同性伴侶關係，平等權利將被剝削。終院首席法官張舉能問及，政府何時開始違反以上條例，而上訴一方提及的核心權利，法庭是否應要求立法機關制定法例。上訴一方指，只希望法庭聲明政府沒有盡責制定替代途徑承認同性伴侶關係。

律政司一方回應時指，上訴一方希望爭取同性婚姻的所有權利，但《基本法》第37條規定只承認異性結婚。上訴一方稱現時只想爭取承認同性婚姻的核心權利，律政司一方質疑說法過於模糊。

聆訊明(29日)續。

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記者：林育慧