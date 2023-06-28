【傑出少年】炎明熹獲選「香港傑出少年」 戴眼鏡穿校服look領獎謙虛有禮

▲ 炎明熹被聖安當女書院校長提名，並成功獲選「香港傑出少年」之一。

18歲的炎明熹（Gigi，原名王佳恩）既是歌手又是學生，同時兼顧事業及學業忙個不停！考完中學文憑試（DSE）的Gigi快將離開聖安當女書院，該校校長朱蓓蕾趁Gigi未正式畢業，早前提名她角逐「香港傑出少年」，最終成功獲選成為其中一名得獎者。日前Gigi以斯文眼鏡校服look領獎，她領獎前先跟頒獎嘉賓握手及鞠躬，謙虛有禮。

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完成DSE的炎明熹早前獲聖安當女書院校長朱蓓蕾提名角逐「香港傑出少年」，結果成為20位獲選學生之一。日前她出席頒獎禮時，以斯文眼鏡及整齊校服look現身領獎。從網上流傳片段，可看到Gigi上台獲獎時，一臉認真謙虛，領獎前先跟頒獎嘉賓握手及鞠躬，非常有禮貌。其學校亦在官方網頁上載當日盛況，表揚Gigi成為「香港傑出少年」。

校長朱蓓蕾指，Gigi從小熱愛唱歌，小學時更膽粗粗將自己錄製的歌曲放上網，如今終於成為出色歌手。一眾「Gi炎粉」也戥Gigi開心及感到自豪，「王佳恩同學炎粉們都以你為榮」、「王佳恩同學謙卑有禮，得獎係實至名歸」、「從小一個留香港讀書雖然父母少見面，溫文有禮自強好叻女，姑丈教育得好好」、「Gigi好乖呀！好有禮貌，淨係攞咗獎之後，鞠躬咗三次」、「再次證明唯一能打敗炎明熹的就只有王佳恩小朋友」，更大讚她是新一代社會楷模。

聖安當以母語教學

位於油塘的聖安當女書院是觀塘區著名女校，創校於1972年，是一所資助中學，校訓是「明理常樂」。著名校友還包括趙學而、鄧穎芝、黃榕及前新聞主播王春媚、林燕玲等。

該校主要以母語教學，除了英文及高中課程的物理、化學、生物、數學課程延伸單元二採用英文教學之外，其餘皆以中文教學。為了加強學生的「兩文三語」能力，中、英文科按學生能力分組上課，更聘外籍英語老師授課。另外，該校設有30多項課外活動，涵蓋學術、制服團體/服務、體育、藝術4個範疇。而校方亦鼓勵學生參加社會服務、聯校活動及各項本地校際比賽。

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責任編輯︰王明芳