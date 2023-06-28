【幼童誤食毒品】戒毒中心主任指大麻周邊產品種類繁多　多於「tg」「heymandi」等平台交易難禁絕

▲ (保安局禁毒處圖片)

兩名分別2歲及4歲女童被餵食懷疑「大麻糖」後昏迷，被送往屯門醫院，情況由嚴重轉為穩定。警方以涉嫌藏毒，以及「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」起訴女童25歲的父親，明日在屯門裁判法院提堂。警方以涉嫌藏毒，以及「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」起訴女童25歲的父親，明日在屯門裁判法院提堂。



基督教服務處PS33深水埗中心主任吳新健向TOPick表示，進食大麻產品近4-5年十分普遍，其中以大專學生以及年輕成年人吸食人數升幅較大，其他人士進食數量則維持平穩。他表示，相信今次事件的父親有機會是大麻吸食者，而不少吸食大麻的人士吸毒的年份較長，要戒取毒品亦需要較長時間，因此部分人戒毒過程中會如常上班上學，家中亦會藏有毒品。

他指，不少家中藏有毒品的人士，均會小心保管避免讓子女接觸，未知為何今次事件中2名女童誤服毒品。他表示，戒毒中心普遍會建議家中藏有毒品的人士，考慮將毒品沖落馬桶，並避免將毒品交給其他人，以免觸犯刑事罪行。

吳新健續指，部分國家將大麻產品合法化，令不少人相信大麻可以讓人開心，有穩定情緒作用。他表示，大麻普遍以「點煙方式」攝取，使用方式較繁複，因此衍生「大麻糖」及其他周邊產品。除了大麻糖外，近年亦流行曲奇、蛋糕以及汽水等大麻周邊產品，不少人因為可以日日常生活汲取而服用。

吳新健亦指，雖然售賣大麻於本港仍屬犯法，不過不乏網上平台有售，除了instagtram為較主流的平台外，telegram、heymandi等匿名通訊程式亦成為交收的方法之一。雖然執法部門一直有打擊，不過網上平台眾多，尤如貓捉老鼠，難以完全禁絕。

他表示，由於這類產品較大麻的效用較慢，因此吸引了不少初嘗大麻的人，於朋友的說服下服食，不過他遇到的個案當中，大部分人士嘗試過大麻周邊產品後，均會進而吸食大麻，亦有部分大麻吸食者，一直服用大麻周邊產品。

港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華昨（27日）表示，對今次事件感到震驚，兒童服用高劑量大麻二酚會抑壓神經中樞系統，會影響呼吸系統、神經控制認知及血壓，嚴重可構成生命危險。他表示，望政府做好公眾教育工作，市民不要將毒品帶回家中，政府要提供足夠資源幫助濫藥家庭父母戒除毒癮，帶家人走出困局。

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記者：陳展棋