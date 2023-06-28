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【陳建州性騷】大牙無懼黑人夫妻提告　周宜霈表明企硬：法院見

娛樂 19:22 2023/06/28

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

台灣女星「大牙」周宜霈在昨日（6月27日）發文指控在2012年曾被「黑人」陳建州多年前性騷擾，事件爆出後，成網上熱討。

在今日（6月28日）午間，陳建州與太太范瑋琪透過律師發聯合聲明，當中直指大牙指控不實，表示對「惡意造謠零容忍」，因此向台北地方法院提起民事訴訟，要求大牙償1000萬新台幣，以及公開道歉，而收到賠償金，他會將全部捐給公益慈善團體。

【#MeToo】黑人陳建州范瑋琪告大牙　要求周宜霈賠償1000萬新台幣及道歉

「大牙」周宜霈

大牙霸氣回應陳建州

不過，「大牙」周宜霈未有因此退縮，在今日傍晚於個人社交平台回應陳建州，寫道：

再次感受到
當年窒息的壓力
但是 這次我會勇敢
法院見

其實「大牙」周宜霈在昨日發出長篇指控後，陳建州已稱指控是惡意造謠，當日她即已在個人社交平台強調：「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心」。雙方都態度十分強硬，誓要訴諸法律去處理是次爭議。

截至晚上7時半，大牙發文只1個小時已有3萬8千個讚，很多網友紛紛留言鼓勵，寫道：「請妳一定要加油」、「大牙加油、支持妳，為了所有的女孩勇敢起來」、「加油，妳是第一個讓我想留言幫妳」、「本來是來看戲，結果（妳）勇敢到被妳圈粉」、「以前沒有勇氣，所以只能算了。這次有了勇氣，不要這樣就算了！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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