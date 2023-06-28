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【直接錄取】多間大學直接錄取人數增　101名考生DSE放榜前直入港大

社會 20:38 2023/06/28

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8間資助大學已通知獲直接錄取的學生，其中有101人可以在文憑試放榜前直入港中。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）將於下月19日放榜，讓具備特殊或多元才華學生，破格在放榜前獲錄取的「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS）第2年推行，多間大學錄取人數或錄取率均高於去年首屆，其中去年最大戶的香港大學，今年取錄101人，入讀醫科、教育及人文學科等，人數按年增逾2成。

今屆計劃涉及8間資助大學共206個課程參加，按年急增4成，根據8大回覆，各校已通知獲直接錄取的學生。港大表示，本學年有39個課程參與計劃，共獲超過200份推薦，從中錄取101名在非學術範疇有傑出表現的同學，錄取人數較去年多超過2成，較受歡迎課程範疇涵蓋人文學科、工商管理、教育、工程、醫學及理學等，獲錄取學生在文化活動、領導才能、體育及社會活動等範疇有出色表現。港大表示很高興接獲更多學校提名，將致力投放資源，讓這批同學在學術和非學術範疇都有卓越發展。

科技大學則指，本年度14個課程參與計劃，申請人數比去年增加，校方向近8成申請學生發出直接錄取通知，並有近9成、即共31人接受錄取，獲取錄學生會獲發5萬元獎學金，同時可按文憑試甲類或M1/M2科目考獲星星數目自動獲發對應金額入學獎學金。

嶺南大學亦指，今年申請競爭激烈，學生獲取錄成功率為35%，翻查資料高於去年成功率的22%；涉及課程包括經濟學、中文文學士、工商管理學士和當代英語語言文學課程。

中文大學錄取人數反跌，中大表示接獲來自149間中學推薦共179名學生，當中38人獲取錄，翻查低於去年的53人；獲取錄學生涵蓋文學院、工商管理學院、教育學院、工程學院、醫學院、理學院及社會科學院課程，當中理學院取錄12名學生、工程學院取錄8名、文學院取錄6名。

理工大學則形容申請反應踴躍，嚴謹甄選後錄取了31人，涵蓋20個課程或學科，包括護理學、職業治療及物理治療等熱門醫療學科。

其餘大學未有公布錄取人數或錄取率。浸會大學稱，獲錄取學生入讀文學士、音樂學士、工商管理學士，以及傳理學學士等8項課程；多於去年公布的3個課程。城市大學本年度23個課程參與計劃，校方稱今年收到不少申請，當中逾4成申請人獲直接取錄。教育大學提供音樂、運動、STEM及視覺藝術等11個課程供學生報讀，校方形容反應理想。

教育局近日邀請大學參加下一屆計劃，有大學已預告下年度參與課程數目加碼。城大稱下年度將有再多4個課程參加計劃；港大亦說會積極考慮提供更多指定課程參與計劃；浸大亦將鼓勵更多課程參與計劃；科大則稱正進行檢討及會適時公布。嶺大則暫定維持全部18個課程參加計劃；中大及理大亦預計下屆參與課程數目相若。各校參與課程名單及要求料於9月底公布。

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記者：馮琪雅

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