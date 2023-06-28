【醫科收生】非聯招醫科生比例現升勢　教育局：國安教育已納醫科生畢業要求

▲ 本學年透過非聯招入讀港大醫科的人數佔59%，兩年增10個百分點。（資料圖片）

近年透過非聯招（Non-Jupas）入讀香港大學及中文大學的醫科生比例現升勢，本學年分別升至59%及34%。有立法會議員重提反修例風波期間醫護界發生罷工事件，批評是「政治取態凌駕專業操守」，問及大學會否將培養國民身份認同的課程列作報讀醫科基本入學條件。教育局局長蔡若蓮回應表示，目前無計劃干預大學個別學科具體收生要求，但提及中大及港大均已將國民及國安教育納入包括醫科生在內的學生學習範圍，並將其列為畢業要求。

民建聯陳學鋒以書面質詢引述有意見指，醫科學生應恪守「希波克拉底誓言」道德規範，但有意見認為「黑暴」期間香港醫護界曾發生政治取態凌駕專業操守的罷工事件，問及近3年入讀醫科的學生有否應考與高中通識科或公民與社會發展科相類似科目，並問及會否將該類課程列作非聯招醫科生基本要求。

蔡若蓮今日（28日）在書面答覆時披露，過去3個學年兩間醫學院實入學人數，兩校透過非聯招收生比例均見升勢，港大非聯招錄取醫科生比例較高，由2020/21學年49%（144人），2021/22學年升至53%（147人），直至2022/23學年更升至59%（176人），兩年間上升10個百分點，最新的聯招入學人數只佔41%（121人）；至於中大非聯招錄取醫科生比例錄得輕微升幅，兩年間上升3個百分點，至2022/23學年的34%（102人），聯招收生佔66%（198人）。

蔡若蓮指，大學並無備存經非聯招入學的學生應考與通識科或公民科類似，或與國民身分認同相關科目的統計數字，並指大學在制定收生要求等方面享有自主權，不少課程亦會按學科需要訂定切合所需收生標準，局方目前無計劃干預大學個別學科具體收生要求。她續指，大學有責任為所有入讀的學生提供國民及國家安全教育相關的內容和活動，以提高學生的國家安全和守法意識及國民身分認同，培育對社會有承擔、有國家觀念、香港情懷和國際視野的新一代，提及中大及港大均已將國民及國安教育納入學生學習範圍，並將其列為畢業要求，適用範圍亦包括兩所醫學院的學士學位課程學生。

被問到有兩間大學醫學院會否考慮要求學生需先修畢本科學士學位課程，才可報讀醫科課程，蔡若蓮指，目前將醫學課程定位為研究院修課程度的地區，主要限於北美洲，內地以至世界不少地區的醫學課程仍以學士學位修課程度為主流，政府目前並無計劃改變相關課程架構，並指中大及港大提供的公帑資助醫學士課程均為6年制，相比一般4年制學士課程，可提供充足學習時間。

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責任編輯：馮琪雅