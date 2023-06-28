王一博、肖戰等內地一綫明星來港賀回歸　葉劉︰為何未見康文署大肆宣傳？

▲ 2023灣區升明月大灣區電影音樂晚會。（葉劉淑儀Facebook圖）片

2023灣區升明月大灣區電影音樂晚會在港舉行，逾百名來自兩岸三地的歌影視明星齊聚香江，除了劉德華、章子怡等巨星，亦不乏內地當紅一綫小生、小花及實力派歌手，包括王一博、肖戰、李現、李沁、關曉彤、周深等等。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀聞訊後半信半疑，直問「假如內地真的安排頂流男星來港表演，為何未見康文署大肆宣傳？」葉劉認為，這則消息不論在娛樂或政治層面，均非常值得討論。

肖戰會否與王一博同台演出，還是「前後腳」登場？二人自從拍攝內地劇集《陳情令》爆紅以後是非不斷，據說因此兩人一直避免同場演出免被炒作。假如這次他們同台演出並一起合唱，是否亦意味着廣電總局已經不再擔心BL（Boy Love）劇集的不良影響，日後會「放生」這類劇集呢？

政治層面而言，葉劉淑儀則話，中央動員兩位當時得令頂流男星來港，可見國家非常重視及關愛香港，令慶祝回歸活動生色不少。「此外也標誌着中央充分明白要發揮國家軟實力，以新形式、新策略推銷國家強大、現代及創新的一面。相信兩位具時代感的頂流男星來港演出，定能吸引許多年輕人關注。」

▲ 2023灣區升明月大灣區電影音樂晚會。

葉劉又話，留意到王一博生日是8月5日，當天剛巧也是新民黨慶祝成立十二周年的黨慶，葉劉表達願望︰「未知道紫荊文化集團可否相助，邀請王一博到場為新民黨獻唱生日歌？」

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