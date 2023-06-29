【陳建州性騷】被爆太太懷孕時誘女星回家霸王硬上弓　黑人以14字發聲回應指控

▲ 黑人再被指控涉性騷擾。

近日陳建州（黑人）被前黑澀會成員周宜霈（大牙）指控性騷擾，事件引起各界關注！

昨日（6月28日）陳建州與太太范瑋琪透過律師發聯合聲明，直指大牙指控不實，表示對「惡意造謠零容忍」，因此向台北地方法院提起民事訴訟，要求大牙償1000萬新台幣，以及公開道歉，而收到賠償金，他會將全部捐給公益慈善團體。

傍晚，大牙於個人社交平台回應陳建州，並表示今次絕不退縮「再次感受到當年窒息的壓力，但是這次我會勇敢，法院見。」

【陳建州性騷】大牙無懼黑人夫妻提告 周宜霈表明企硬：法院見

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黑人再被指控性騷

未幾，「微風女神」郭源元再出面指控黑人性騷擾，更透露選擇現在出來說的原因只有一個：「就是我不想讓大牙只有一個人。」

郭源元在社交網發千字文指黑人一共曾性騷擾她兩次，第一次借品牌邀約之名，相約在黑人辦公室見面，豈料對方突然從後面環抱舉起：「黑人從後面環抱起我，轉身坐上他的辦公椅，我想逃離，他加強力道將我按在他的腿上，然後，他對我說他要親親。」而當時黑人的太太范瑋琪正懷有雙胞胎。

最後為了能盡快逃離，郭源元表示：「當下的我為了趕緊離開那樣僵持且可怕的狀況，我竟然親了他臉頰一下。」

▲ 「微風女神」郭源元再出面指控黑人性騷擾。

黑人帶郭源元回家意圖不軌

至於第二次，黑人又假借要送她球衣、球鞋，拚命約她見面，「礙於他無數次的堅持，以及想到未來可能還要在工作上見到的狀況下，我最後答應在路邊領取，那是我當時能想到的最安全的方式了」，結果黑人停在車流量很大的路口，完全沒有時間可以進行面交，迫於無奈，郭源元只好上車，結果卻被載到黑人與范范的家中。

她當時得知是對方的家後多次提出要盡快離開，卻突然被對方壓住再環抱：「我掙扎，很驚慌，黑人很開心，像一切只是在玩鬧，他把我抓抱進一間房間，然後丟上床，我在跳逃著爬起來的時候，聽到他說『喔這張床不可以』，我腦中閃過對那句話的理解是，『這是他與范范的主臥室』，然後我又被很輕易地抓抱起來，到另一個房間，拋到另一張床上。」

過程痛苦

郭源元表示過程中她不斷掙扎，一直說想回家，頭腦非常混亂：「因為黑人笑的很開心，我腦海裡『這是正在開玩笑嗎？』與『我要被姦殺了！』的疑惑與恐懼，在腦海裡不斷交錯。抓抱掙扎的過程中，我感覺到他的下體，非常噁心。」

最終，因她不斷又哭又鬧，黑人才停止並放她回家，而這段經歷令她非常痛苦。

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大牙感謝支持 黑人有回應

對於郭源元指控黑人，大牙表示相當感動，即刻於對方發文下留言：「我哭了，我懂你的害怕，我哭了，原來他的魔爪伸這麼長！好心疼妳，我不是一個人，你也不是一個人。」

針對以上指控，黑人透過經理人回應：「針對莫須有的指控，我們不再回應。」

另外，有網友找到9年前郭源元與黑人的合照，他們因公益活動認識，當時他們開心自拍，留言：「謝謝黑人哥」。

▲ 9年前郭源元與黑人的合照。

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