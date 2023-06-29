【懷念家駒】黃家強發文道歉　肥媽上《東張》牙擦稱：佢貴人事忙【有片】

黃家強、肥媽（Maria Cordero）捲入家駒遺作風波，肥媽在Facebook發文解釋，提到「源於年初的時候收到家駒經理人Leslie的通知，並話收到手上的錄音帶，是家駒生前留下並寫上肥媽兩字，希望我可以完成這首歌。」

在6月27日，肥媽再於Facebook貼出家強在2008年出席活動的報導，證明家強曾指家駒遺作中「有首歌作畀肥媽」。

在昨天（6月28日）早上約6時多，家強發文為當年的說話解話，並向肥媽道歉：「前輩，我為了保護哥哥而讓妳表錯情感到抱歉！」

昨晚播出的一集《東張西望》，「一蚊Joe」游莨維就訪問肥媽，再回應事件。

【懷念家駒】黃家強發文向肥媽致歉 無奈：把兩個無辜的人變成他的宣傳工具

▲ 肥媽上《東張西望》回應家駒作歌事件。

肥媽：幾生修到啊有呢隻歌

肥媽稱十多年前一次活動中遇到黃家強，肥媽指家強當時說：「我哥哥（家駒）有隻歌係寫畀你㗎，你知唔知啊？」

肥媽表示自己感到興奮、開心，「有幾多人家駒心目中有你，開心到不得了，但我咁多年，仔囡都無講過」，而仃年年初BEYOND的經理人Lesile也向她說同一番話。BEYOND經理人還問她：「你會唔會幫我哋唱咗呢隻歌呢？」

肥媽表示家強曾向她說，並馬上答應：「幾生修到啊有呢隻歌。我一心想唱家駒寫畀我嘅歌，幾威啊，有邊幾個可以得到家駒幫佢寫歌？唱完，就算，我又無做宣傳、無做嘢，因為我真係紀念佢去唱呢一首歌。」

▲ 肥媽唱聲稱家駒為她作的歌《感激這對手》。

肥媽：感覺佢真係寫畀我唱嘅

肥媽再指歌曲聽上去十分澎湃，就是自己的風格，「我感覺佢真係寫畀我唱嘅」，更指聽到demo後馬上感動到流淚，也很感恩家駒會留下作品給我唱。

有網民曾找2008年的報道，指黃家強於2008年曾提及哥哥家駒有為肥媽寫歌，肥媽再次指自己不用搏出位，她說：「依家成中最熱話係咩節目？《中年好聲音》，我都做哂評判，我又根本唔需要搏出位，錢，你又無畀我」。

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肥媽叫家強不用致歉

肥媽也再提到：「成廿年佢貴人事忙， 我明嘅。但我呢啲老人家，呢啲對我咁大影響嘅，我呢個ram點會唔記得吖？」

最後，肥媽叫他不用向她致歉，皆因她可以唱家駒的歌已經感到很開心。