【暗藏傷機】坐電單車被風箏線纏繞 5歲男童遭割頸嚴重失血亡

▲ 印尼5歲男童，日前被風箏線纏繞，慘遭割頸嚴重失血亡。

風箏暗藏「傷機」，甚至隨時致命！印尼一名5歲男童，早前坐在父親駕駛的電單車時，被風箏線纏繞割頸，嚴重失血，送院搶救仍難途厄運，不治身亡。

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綜合外媒報道，事發於6月22日下午5點半，印尼西加里曼丹省卡普阿斯胡魯市一名5歲男童，坐父親駕駛的電單車時，慘被風箏線纏繞割頸身亡

據當地警方發言人喬尼表示，受害人被送往醫院進行緊急救治時，其傷勢嚴重，已無法挽救。

事發時，受害人及其父母正在騎摩哆(電單車)通過一座橋。在橋上時，家人沒有註意到有風箏線。結果，風箏線纏住一家人，受害人受傷最重。

事發後，受害人父親里德萬也被風箏線割傷臉部和手指，孩子頸部受傷，嚴重流血。醫療隊試圖挽救孩子，但幾經努力，還是失敗，事件發生幾小時後受害者被宣布死亡。

據悉纏住他們的風箏線，是玻璃纖維材質的風箏線，非常鋒利，箏線如刀，纏身割喉可殺人，所以大小朋友放風箏要顧己及人，免釀成悲劇發生。

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責任編輯︰王明芳