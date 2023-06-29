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【珍惜生命】3分鐘內2男女墮海尋短　雙雙獲救

社會 10:17 2023/06/29

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

墮海女子清醒被送往伊利沙伯醫院治理。（資料圖片）

維港兩岸今早（29日）在3分鐘內接連發生墮海事件。

警方今早5時30分接獲途人報案，指在尖沙咀梳士巴利道鐘樓附近，發現一名女子墮海。救援人員接報將該名40歲女子救起，她清醒被送往伊利沙伯醫院治理。經初步調查後，警方相信事主因感情問題不開心尋短。

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而警方在5時33分亦接報，指在西環東邊街北亦發現一名老翁在海上載浮載沉。救援人員接報將該名67歲老翁救起，他清醒被送往瑪麗醫院治理。經調查後，警方發現老翁有身體病紀錄，相信他因健康問題尋短。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：黃穎津

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