【珍惜生命】3分鐘內2男女墮海尋短　雙雙獲救

▲ 墮海女子清醒被送往伊利沙伯醫院治理。（資料圖片）

維港兩岸今早（29日）在3分鐘內接連發生墮海事件。

警方今早5時30分接獲途人報案，指在尖沙咀梳士巴利道鐘樓附近，發現一名女子墮海。救援人員接報將該名40歲女子救起，她清醒被送往伊利沙伯醫院治理。經初步調查後，警方相信事主因感情問題不開心尋短。

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而警方在5時33分亦接報，指在西環東邊街北亦發現一名老翁在海上載浮載沉。救援人員接報將該名67歲老翁救起，他清醒被送往瑪麗醫院治理。經調查後，警方發現老翁有身體病紀錄，相信他因健康問題尋短。

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記者：黃穎津