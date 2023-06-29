長新冠有救！ AI 創新導航性解毒配方草本成份3天見效

▲ 由加拿大研發和製造的「大棧dr.tam Antico 藥解」，能一次過針對性解決各種長新冠症狀，服用3天就有明顯改善。

社會慢慢開始復常，很多人面對確診亦處之泰然，更以為轉陰後就一勞永逸，但其實不少人仍然被咳嗽、痰多、攰、體力下降等症狀困擾甚至影響日常生活和工作。專家指出，這些症狀都是源於微量殘餘病毒遺留在體內而引起的長新冠後遺症，雖然暫時還未有西藥能夠解決問題，但最近就有一種全天然草本配方可以同時解決以上所有問題，而且3日極速見效！現在就為你拆解這款「解藥」有何獨特之處及其功效！

生病最怕「唔斷尾」，尤其是確診後，即使轉陰仍然持續咳嗽、痰多、疲倦甚至體力下降。「大棧dr.tam Antico 藥解」便是針對醫治長新冠症狀而特別研發的解毒配方，是首個既安全又有效的長新冠治療產品。

天然草本成份 首創導航性配方

由加拿大研發的「大棧dr.tam Antico 藥解」以天然草本成份製成，當中蘊含冬蟲草和秘魯瑪卡2種「超級食物」，沒有西藥成份，故無任何副作用和抗藥性。「大棧dr.tam Antico 藥解」是首款能聚焦性清除體內餘毒，解決問題根源的長新冠草本配方。

「大棧dr.tam Antico 藥解」以專利「AI-PPT」技術開發，運用人工智能精準計算冬蟲草和秘魯瑪卡中能夠醫治長新冠的有效成份，然後計算出所需的起效劑量和相應比例，製出有導航性的配方，針對性解決根源，服用3日，便可極速改善咳嗽、痰多、呼吸急促、身體疼痛、失眠、腦霧及疲勞等相關症狀。

▲ 全天然草本成份，加上首創導航性配方，可針對性清除體內殘餘病毒，達致緩解各種長新冠症狀，同時提升抗病能力，而且全無副作用，小朋友、大人及老人家都適合服用。

緩解氣喘腦霧

由於是天然草本配方，所以「大棧dr.tam Antico 藥解」適合絕大部分人士服用，包括三高和心臟病人士。

研究指出，中招之後，殘留的病毒會在血液中做成微型血栓 (Microclots) ，令血液的帶氧能力下降，引發疲倦和氣喘等長新冠症狀。另外，不少患者亦受腦霧困擾，不單記憶力和反應速度下跌，更有機會遇上突然腦筋一片空白，甚至有個案每日下午三點半右左就會有明顯的腦漲感，令人完全不能思考。

「大棧dr.tam Antico 藥解」中的活性成份能有幫助自身免疫擊退殘留病毒，從根源解決氣喘腦霧等一系列症狀，治標同時治本。

改善睡眠質素

此外，臨床數據顯示，「大棧 dr.tam Antico 藥解」在清除體內餘毒後，亦有助改善睡眠質素，紓緩長新冠引致的失眠問題。

▲ 「大棧dr.tam Antico 藥解」亦可改善睡眠質素。

想了解及購買「大棧dr.tam Antico 藥解」，可登入大棧網購：https://buy.hknest.com/products/dr-tam-antico-long-covid-formula-12s



(特約)