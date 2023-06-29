【恐怖意外】遊樂場「空中飛人」繩索突然斷裂　6歲男童一秒墮下12米高空

▲ 一名６歲男童玩高空滑索時繩索突然斷裂，導致他從12米高空墜入湖中。

墨西哥新利昂州（Nuevo León）發生一宗恐怖意外，一名6歲男童在遊樂場內玩「空中飛人」滑索設施時，繩索在滑行途中突然斷裂，導致他一秒從12米高空墜落。所幸當時滑索底下是一片人工湖，亦有人馬上跳入湖中救人，最終成功將男童救回。

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綜合外媒報道，事發於當地時間周日（25日），男童César Moreno與家人前往位於首府蒙特雷的Fundidora Park遊玩。當時César正在與一名成年男子一同玩高空滑索，兩人疑似因為裝備問題在半路停下，不料下一秒César便突然從12米高空掉落，墜入湖中。

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男童的姐姐Nataly Moreno透露，有熱心的目擊民眾跳入湖中救人，但差點溺水，幸好她的哥哥和男朋友見狀亦馬上幫忙，最終成功將弟弟救回。但她之後就在Facebook上發文控訴，指事發當下園方沒有任何工作人員前來提供協助，

遊樂場裡沒有專門針對這種情況進行過培訓的人員，也沒有人來幫助他脫離水面。這非常糟糕，眨眼之間就發生災難性的事情，真的讓人難以置信。我只感謝上帝César平安無事。

對此，Fundidora Park在周一（26日）發布聲明，表示園區內的所有活動皆已暫停，目前正在調查營運滑索設施的公司是否有做好相關安全措施。遊樂場內部的管理人員又指，他們將會與男童家屬保持聯絡，提供對方一切所需，並協助處理相關事宜。

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責任編輯：羅嘉欣