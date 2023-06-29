【不倫戀】鳥羽周作獲佐佐木希出軌老公鼓勵　直言想與廣末涼子繼續走下去

▲ 廣末涼子姦夫鳥羽周作接受爆料日媒訪問，坦言餐廳損失1600萬港元仍無悔出軌。

日本女星廣末涼子被爆背丈夫「Candle JUNE」井筒順偷食45歲米芝蓮一星已婚大廚鳥羽周作，形象直插谷底，並無限期停止演藝工作。

廣末涼子婚內出軌成日本以至香港、台灣等地的熱話，日前丈夫井筒順更被爆前員工控訴，指曾被井筒順爆打、剃光頭，而且對方更跟與公司同事搞不倫戀，弄得一地花生。

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主動追求廣末涼子

繼上周廣末涼子向爆料日媒《週刊文春》道出自己的出軌感受後，「姦夫」鳥羽周作亦接受同一傳媒訪問，整個專訪過程長達200分鐘。

他坦承當日是他主動追求廣末涼子，被對方的魅力深深吸引住，堅決這番話不是為了辯護女方而說。二人感情突飛猛進，他認為跟廣末涼子丈夫所說，可能當時面對壓大甚大，需要關懷和支持，便造就了與廣末涼子的開始。

其實早於《文春》揭發「雙重不倫戀」前，二人曾被另一媒體拍過約會蹤跡，問到為何未有被嚇怕而暫停關係？鳥羽周作坦言跟廣末涼子也認為應該要更小心，不讓公司受到打擾，可是雙方的關係仍在自己的主導之下拉近跟安排行程。

▲ 姦夫鳥羽周作受訪承認主動追求廣末涼子。

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無悔出軌決心在一起

鳥羽周作表示新聞曝光後，就未有再見過妻兒，坦言出軌行為傷害了雙方家庭，為此感到抱歉。他保證日後會認真地處理此事，自己因各種原因及環境，而選擇了廣末涼子。

他表示已作好準備跟廣末涼子繼續走下去，至於會否跟廣末涼子再婚？他說：「可能要去思考結婚這個形式是不是最適合雙方的。我對她到現在為止還是非常認真，也因此沒辦法隨便說出『一定可以』這種話，在不確定的狀況中畫大餅的話，我想最終誰都沒辦法幸福吧。」

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損失1600萬港元

而且，不僅與家人感情受重創，連餐廳業務也大受影響，他說：「預計大概會損失到3億元日幣（約1600萬港元）左右吧，而且還看不到盡頭。原本有約40間公司的客戶，不過有9成都跑掉了。大型企劃也沒了，這5年來賺來的錢也差不多要燒光了。」

他認為廣末涼子無限期停止演藝工作，已在承擔責任，而自己亦不該繼續餐廳老闆的工作，應要退下職位，以回應外界指責的聲浪。

向來身形有份量的他，透露自己掉下11磅，並指佐佐木希諧星丈夫渡部建鼓勵他，要注意健康：「因為會很不好受，所以請特別注意身體健康。」渡部建曾多次被爆出軌，似乎感同身受，以過來人身份關懷。

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