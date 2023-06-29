【重見天日】出生起被困實驗室29年 黑猩猩首見天空表情令人心酸

我們每天生活在陽光底下，當然不會感受到藍天白雲是如何的美妙，但對一隻從出生就開始被囚禁了29年的黑猩猩來說，真箇充滿新鮮感與刺激。美國一隻29歲的黑猩猩「香草」（Vanilla）從出生就被關在實驗室生活，長期以來不斷為了人類研發新藥反覆感染病毒，直到實驗室關閉才成功重獲自由，被轉移到佛州的一個黑猩猩保護區，動保團體「拯救猩猩」近日也公開香草第一次看到天空時，臉上露出難以置信的驚奇表情，令人心酸。

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《紐約郵報》報道，香草於1995年出生後，就一直被關在環境惡劣的紐約大學「靈長類醫學實驗和手術實驗室」（LEMSIP），直至機構因不符合政府規定關閉後，香草才被送往安置中心，牠在2022年7月抵達佛羅裏達州的黑猩猩保護區，直到今年才完成隔離，終於可以「走出戶外」和同伴一起生活。

猩猩首領熱情擁抱

被囚禁29年後重見天日那一刻，香草興奮地跳出來與領頭的雄猩猩擁抱。從「拯救猩猩」的YouTube影片中，我們看到香草一開始站在門邊時，神情戰戰兢兢，而黑猩猩首領「德懷特」(Dwight)見狀，熱情的走上前張開雙臂，鼓勵香草踏出第一步，香草才安心地跳進德懷特的懷裡。

香草抬頭看到藍天白雲後，臉上瞬間露出驚訝的表情，這是牠第一次看到明亮的天空，感受到太陽的灼熱，香草這個純真的表情觸動了不少網友，大家都覺得牠很可愛，但同時也為牠多年被囚禁的生涯感到心酸。

愛在平台上曬太陽

專家也分享香草體驗到戶外生活後，已經「回不去了」，只見牠不斷在草地上奔跑，更與其他猩猩相處融洽，牠愛躺在平台上曬太陽，享愛着久違了陽光的溫暖，牠還會到處尋找被工作人員藏起來的食物，又不時在繩子上盪來盪去，有時靈感來更會畫畫，對牠來說，現在舒適自由的退休生活真是太愜意了。

據悉，LEMSIP從20世紀開始到90世紀末期，長期在實驗室進行有關愛滋病毒及肝炎的研究，由於黑猩猩與人類DNA的相似度高達98.8%，研究人員過去經常讓黑猩猩感染了各種疾病後來進行研究。香草為該機構最後一批實驗猩猩，但專家坦言無法確認她是否被感染任何病毒。

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