【樂壇天后】鄭欣宜「失蹤」真相與公司有關　傳想自立門戶被拒絕？

▲ 欣宜失蹤真相？

歌手鄭欣宜自從3月開個唱後，在《十大中文金曲頒獎音樂會》及《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》分別獲頒「最優秀流行女歌手大獎」、「年度女歌手金獎」成大贏家，可是她均失蹤沒有出席頒獎禮。

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傳與公司意見不合

期間有傳她因「戀愛腦」要忙拍拖，早前更誇張到誤傳死訊，而經理人林珊珊則回覆傳媒指她「療傷之中」，不少樂迷都非常關心其情況。

今日（6月29日）有報道指她「消失」的導火線，跟與寰亞唱片公司意見不合有關。

有指其唱片公司在頒獎禮前斟她續約，除以爭取橫掃新城、港台、叱咤及ViuTV四大頒獎禮中的大獎，助她成為「大滿貫」女歌手外，更冒風險為她能三度踏足紅館舞台連開3場個唱作利誘。

▲ 欣宜傳與公司意見不合。

提出自立門戶 公司拒絕

不過有指欣宜眼見身為獨立歌手的閨密許廷鏗也能擁有自家音樂品牌，自覺地位「升呢」應擁有自家音樂品牌，故提出要公司「科水」讓她自立門戶，望擁有更大的自由度及話事權。

可是另開新音樂Label，宣傳、製作、營運要自負盈虧，投資額少則數十萬，大則可近千萬，故經濟效益的大前提下，唱片公司以「容後再談」暫緩欣宜訴求。

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欣宜感不滿 與公司關係有變

據知因公司不答應她的要求，令欣宜感不滿，故狂推工作，更拒跟唱片公司有任何聯絡，以擺出無聲抗議姿態。

不過報道又指雖然欣宜和公司「復聯」，可是傳關係大不如前，仍然處於要放假「養病」中。對於傳欣宜傾續約一事，林珊珊回覆傳媒表示沒有回應。

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