【恐怖事故】27歲地勤工人被捲入客機引擎絞死　1個關鍵原因被揭「非意外」

▲ 27歲地勤工人被捲入客機引擎絞死，1個關鍵原因被揭「非意外」。

美國德州聖安東尼奧機場在本月23日，發生一宗地勤被捲入客機引擎絞死的事故，而調查結果竟逆轉「意外」真相，揭該名地勤實際上是自殺。

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綜合外國媒體報道，本月23日晚10時25分左右，達美航空一架由洛杉磯飛抵聖安東尼奧機場的客機，在滑行至登機口途中，將27歲地勤員工David Renner吸入引擎致其慘死。26日，美國國家運輸安全委員會表示，意外調查中並無發現飛機或機場存在運行安全問題。同時，當地法醫辦公室判定David死因為「自殺」。

1個關鍵原因揭「非意外」

據調查人員表示，「他看起來是故意靠近引擎」，且David生前因心理健康問題接受治療，曾自殺未遂。

但是，調查結果不獲David的弟弟Joshua Renner所接納。他表示，David近來數月心情都不錯，也沒有自殘跡象，質疑當局判定的「自殺」説法。

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責任編輯：羅嘉欣