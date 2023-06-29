【柔道意外】小五男童柔道課遭打到智障　住院一年未康復館長改口不認帳

▲ 小五男童上柔道課被打到智能障礙，住院一年未康復。（網上相片）

不少家長希望小朋友強身健體而報名柔道課，但要慎重選擇教練。南韓一名男童在柔道課期間，館長與他進行一對一訓練，不料發生意外，昏迷送院，更被確診為智能障礙，住院一年後館長欲逃避責任。

綜合韓媒報道，該名小五男童一年前參與柔道課，期間與館長一對一練習，但頭部受到撞擊倒下，送院時已經失去意識，在加護病房留醫，診斷為受外力撞擊引發的急性外傷性腦出血。經過一年時間才甦醒，但確診為腦病變及智能障礙，認知能力不到5歲。目前需接受視障檢查及治療，至今仍在院留醫。

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意外發生時，館長致電男童父親流淚道歉︰「一切都是我的錯，我會負起日後的治療及讓孩子恢復正常生活的責任」。過了一年，男童父親聯絡要求館長支付過去8個月的醫藥費，發現柔道館已經改名繼續營業，館長亦改口不認帳，僅透過警方聯絡，不願正面回應。

男童父母在網上討論區公開診斷書，因柔道館長不承認責任，欲尋回當時在場的學童或教練作證人。帖文發布後兩個月，找到唯一一名目擊者，他描述當天館長訓練比平常嚴格，也看得出男童很痛苦。館長體型高大，男童體型很小，進行過肩摔訓練時男童就像飛出去一樣。

帖文引起網民不忿，「他良心過得去嗎」、「他晚上真的睡得著嗎」、「館長道歉的時候應該留下證據的」、「這樣誰還敢送小孩去學柔道」。

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責任編輯︰王明芳