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【機票優惠】港航推香港飛曼谷機票優惠　暑假來回連稅$1,019起

社會 11:32 2023/06/29

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

港航推香港飛曼谷機票優惠。（資料圖片）

香港航空推出機票優惠，香港飛曼谷包7kg手提行李來回連稅$1,019起，20kg寄艙行李來回連稅$1,439起、30kg寄艙行李加3次免費更改來回連稅$1,569起。出發日期由8月28至日9月26日。訂票即看：【下一頁

去程：

  • HX779 01:05-03:05：
    • 8月28,29,30,31日
    • 9月1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26日
  • HX761 22:45-00:45+1：
    • 8月28,29,30,31日
    • 9月1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26日

回程：

  • HX780 02:00-05:40：
    • 8月30,31日
    • 9月1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31日
    • 10月1,2日
  • HX762 04:05-07:45：
    • 8月30,31日
    • 9月1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31日
    • 10月1日

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記者：黃穎津

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