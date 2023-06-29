【機票優惠】港航推香港飛曼谷機票優惠 暑假來回連稅$1,019起
社會 11:32 2023/06/29
香港航空推出機票優惠，香港飛曼谷包7kg手提行李來回連稅$1,019起，20kg寄艙行李來回連稅$1,439起、30kg寄艙行李加3次免費更改來回連稅$1,569起。出發日期由8月28至日9月26日。訂票即看：【下一頁】
去程：
- HX779 01:05-03:05：
- 8月28,29,30,31日
- 9月1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26日
- HX761 22:45-00:45+1：
- 8月28,29,30,31日
- 9月1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26日
回程：
- HX780 02:00-05:40：
- 8月30,31日
- 9月1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31日
- 10月1,2日
- HX762 04:05-07:45：
- 8月30,31日
- 9月1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31日
- 10月1日
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記者：黃穎津