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【酒店衛生】酒店沐浴露疑被灌精液　住客驚見白色濃稠異物散腥臭味

食用安全 11:47 2023/06/29

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酒店沐浴露疑被灌精液，住客驚見白色濃稠異物散腥臭味。

出遊住酒店，最注重衛生及安全問題。近日有內地遊客入住湖南長沙一間酒店，發現沐浴露被「加料」，有白色絮狀異物，且散發腥臭味，懷疑是精液，於是向酒店投訴，目前正進行調查。

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綜合內地傳媒報道，事主日前在社交平台發文，指自己於5月28日至31入住湖南省長沙市岳麓區麓谷亞朵酒店，使用酒店提供的沐浴露內，漂浮著白色黏稠狀液體，且伴有腥臭味，懷疑是被灌入精液。

從照片可見，沐浴露本來裝在一個黑瓶內，事主將沐浴露倒入透明膠樽後，發現淡黃色的沐浴露中，混合了白色濃稠異物。

    點擊圖片放大
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事主表示，向酒店反映事件後，經理的態度非常惡劣，沒有積極處理，並以各種理由拖延時間。對此，酒店工作人員於本月27日表示，目前正將事件交由管理部門處理。

28日下午，酒店負責人再向傳媒表示，經初步檢測顯示，不明異物並非精液，公司已將樣本送到第三方專業機構做進一步的檢測，具體報告預計在近期出爐。

酒店負責人亦解釋，集團於2022年發布新標準，並明確要求在2023年6月30日前全部採用一次性封裝的標準規格產品。由於涉事酒店未完成汰換，導致事件發生，目前集團已責成酒店汰換產品，杜絕該類事件再次發生。

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責任編輯：羅嘉欣

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