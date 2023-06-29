【明星學業】讀女校培德未畢業已被發掘　施匡翹棄任教師入行追夢

▲ 施匡翹入行3年，希望透過作品令更多人認識自己。

歌手施匡翹（Zaina）形象健康，書展期間將推出新歌和寫真集，把最靚一面展示給粉絲。

Zaina童年在港島南區成長，就讀香港仔Band 2女校嘉諾撒培德書院，性格好動的她，積極參加課外活動，在老師眼中是個開朗聰明學生，但她坦言畢業前曾感迷茫，對前景沒有方向。

▲ 書展期間，Zaina將會推出寫真集及新歌。

嘉諾撒培德書院自1975年創校，對南區居民不會陌生。談到中學生活，她亦有很多難忘回憶。「中學時期有一班感情非常深厚的同學，每天都會一起結伴行返學校，同時我喜歡參加不同活動，例如跳舞表演、唱歌比賽、啦啦隊比賽、運動會等，這些活動都十分有趣，當中也學到不同的東西，而影響最深，是中五下學期接觸過關於動物屠宰工場的影片，開始成為素食者直到今天。」

她最難忘校內老師都十分真誠和愛護學生，亦自覺幸運，遇上的都是好老師。「感受到她們真心希望每一位學生好，不單是學業成績，更重要是在品格上。他們會讓學生去探索自己，在整個中學六年時間中，見證了我們每一位同學的成長及變化，現在都很掛念她們。」

後悔未有考好DSE

在學業成績上，施匡翹父母沒有給予女兒很大壓力，個性隨意的她，坦言只會對某些有興趣的科目用心學習，最專長的科目是中文，最害怕則是數學。「結果很公平，只要有下苦功的，自然得到好成績。現在回想，當然希望自己對每個課目一視同仁，每一個學年都要努力才對。」

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Zaina自感慚愧地說：「自己當日應付DSE時，並沒有盡力做到最搏。因為當時對未來有很多疑問，自己是一個很喜歡思考人生意義的人當時真的不知道大學想讀甚麼科目，好像陷入一個前路茫茫的狀況。」

她以過來人經驗，相信一定有其他學生有相近的感受，建議首先不要害怕，然後思考自己真正熱愛的事物，及花上時間及不斷嘗試。「如果未找到目標之前，就盡力準備好考試，不要想太多，專注目前。」

原想當幼兒教師

嘉諾撒培德過去出過兩位港姐冠軍，包括譚小環及陳庭欣，而馬詩慧、張玉珊、鍾舒漫、鍾舒祺都在此畢業，可說專出靚女。施匡翹同樣未畢業已被星探發掘兼職做模特兒。

她憶述：「當時已經考完DSE，時間上比較寬裕，家人也覺得嘗試新事物也不錯，在確保安全的情況下，會給我很大的自由度去做自己喜歡的事。」

▲ (湯致遠攝)

不過當時她並未考慮全職投身當藝人，決定繼續升學，報讀香港公開大學的幼兒教育學士課程。「思考到自己希望做一些能夠服務他人的職業，故從護士或老師的方向去出發，由於我是文科生，及認為教導小朋友很有意義，所以就選擇要讀幼兒教育。」

讀了兩年幼兒教育後，施匡翹本可獲幼師牌，只欠一年實習便畢業，但遇上被發掘有機會入行，她經考慮後，覺得可先嘗試自己喜歡的事情，日後有機會可以再補讀完課程。

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抱好學心保持進步

如果沒有入行做藝人，她覺得以自己性格，應也有不同可能性。「我是一個對不同事物充滿好奇的人，如喜歡瑜伽運動，為了更深入了解，也考了瑜伽教練牌。長大後喜歡閱讀，現在會要求歌曲加入寫作部份。直至現在，我仍希望學習更多東西，因為所學習到的，相信在人生道路某些時候，可能有機會運用，所以一直會抱持續學習態度，也不排除在時間許可下重返校園進修。」

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對於今年考完DSE準備升學或求職的人，Zaina建議大家可多作正面思考，保持開放的態度。「多看書十分重要，有很多知識和智慧藏在書本裡，將來不論是升學還是進入社會工作，都能夠從書中學習到很多。」

另外，她覺得如許可便嘗試不同的事情，從中更了解自己的喜好和興趣。「要有耐心，然後把握好每一個機會，不要得過且過，盡力做好。無論遇到甚麼事情，都要有信心，相信有能力解決困難。讀書絕對是重要的，今天依然希望當時自己能把握在校園讀書的時光，所以不管將來的路如何，都盡量專注當下的學習時間。」

記者:區家歷