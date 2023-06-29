【非法貪污】廉政公署起訴機場三跑3名前工頭　涉嫌向逾80名工人收賄逾80萬

▲ 廉政公署起訴機場三跑3名前工頭，涉嫌向逾80名工人收賄逾80萬

廉政公署昨日（28日）落案起訴香港國際機場第三跑道項目分判商三名前「工頭」，涉嫌向超過80名建築工人收賄共逾80萬元，以協助工人獲分判商聘用和繼續受聘；其中一名「工頭」涉嫌收賄逾70萬元，並妨礙司法公正，指示工人向廉署報稱沒有提供賄款。



鄧國梁，48歲；江法，55歲；及丁仕棠，61歲，同為德鑄工程有限公司（德鑄）前「工頭」，昨日分案被落案起訴共30項罪名，即25項代理人接受利益；三項串謀使代理人接受利益；一項串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為；以及一項勒索。

3名被告已獲廉署准予保釋，以待明日（30日）在西九龍裁判法院應訊。江法及丁仕棠將進行答辯，控方稍後會申請將鄧國梁的案件轉介區域法院答辯。

廉署近年採取連串執法行動，打擊向建築工人收受非法回佣的貪污行為，就「三跑」項目累計落案起訴26人，被告主要為分判商「工頭」，向逾130名工人收賄共逾140萬元。早前被落案起訴的23名「三跑」項目總承建商及分判商前僱員，其中18人認罪或經審訊被定罪，判囚最高16個月，另有三人尚待答辯或審訊。

昨日被落案起訴的三名被告案發時為德鑄「工頭」，德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。

首案被告鄧國梁涉嫌於2020年6月至2021年3月期間，串謀另外兩名「工頭」及其他工人，使鄧國梁與該兩名「工頭」向約80名木工、雜工、索具裝配工人及電工，收受每個工作天40元至400元賄款，共約70萬元。鄧國梁又涉嫌向其中一名「工頭」收受每個工作天100元至200元賄款，涉款約14,000元。



另外，鄧國梁亦涉嫌串謀該名「工頭」，指示部分工人向廉署人員作出虛假陳述，報稱自己並沒有向二人提供賄款。



次案被告江法，涉嫌於2021年3月至2022年4月期間，向2名木工收賄共逾66,000元，以及以恫嚇方式要求其中一名木工就其工作每天支付300元。



餘下案件被告丁仕棠涉嫌於2022年3月至6月期間，向2名工人收受賄款共逾22,000元。



廉署調查顯示，3名被告涉嫌向工人收賄，以協助他們受僱或繼續受僱於德鑄，或因應收取的賄款分配其工作和管理他們。



香港機場管理局、有關總承建商中國水電—中國電建—保華—建信聯營及德鑄在廉署調查案件期間提供全面協助。

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記者：鄧凱文