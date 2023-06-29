《福布斯》公布美國最高收入十大女星　黑人名咀稱冠麥當娜五甲不入

▲ 美國最高收入女藝人，究竟是Madonna？Rihanna？還是Beyonce？

《福布斯》每年都會公布不同富豪排行榜，可能大家對哪一位是當今世上最富有的人沒有多大興趣，但大家又有沒有興趣知道美國哪十位演藝界女星，於去年賺得最多？擁有最高收入？今日就和大家逐一公布，看看大家有沒有大跌眼鏡。

▲ 第一位Oprah Winfrey。（圖片Oprah ig）

第1位：Oprah Winfrey（25億美元）

這位美國名咀相信大家都會懂得，《Times》雜誌年終的全球百大重要人物，她入選了10次，據《福布斯》2004年的報道，她的身家一早已經超過10億美元，近年專注房地產的她，能夠再一次當上最高收入藝人實在並不感到意外。

▲ 第二位Rihanna。（圖片品牌提供）

第2位：Rihanna（14億美元）

雖然Rihanna的收入和Oprah Winfrey相差很遠，但一年賺14億美元都是一件不得了的事情。這位黑人歌后，雖然近年頻頻生仔，沒有推出過任何一張專輯，可是憑著她與LVMH集團合作推出的Fenty Beauty已經賺過盤滿缽滿。

▲ 第三位Kim Kardashian。（圖片品牌提供）

第3位：Kim Kardashian（12億美元）

今時今日在Instagram坐擁超過3億粉絲，同時擁有誇張巨大胸部和臀部的Kim Kardashian，她和前夫Kanye West都是問題人物，例如曾經在Twitter發出遮住三點的裸露相片，推出時裝品牌The Kids Supply頻頻抄襲其他品牌，但偏偏這個世代愈是有噱頭、愈能製造話題，造就了這些人物。

第4位：Taylor Swift（7.4億美元）

正在舉行The Eras Tou的Taylor Swift，當中1.7億美元來自她的唱片和演唱會的收入，這位現年33歲的歌后，全球唱片銷量超過兩億張，是音樂歷史上其中一位最暢銷的女歌手。

▲ 第五位Kylie Jenner。（圖片品牌提供）

第5位：Kylie Jenner（6.8億美元）

憑真人騷《與卡戴珊一家同行》而成名的Kylie Jenner，將自已的私生活完全「販賣」給大家的她，早在2017年已經賺得1,600萬美元，據聞現在她在Instagram發一條文就要賺取品牌100萬美元，又是另一個在社交媒體上致富叫人瘋癲的例子。

▲ 第六位Madonna。（圖片Madonna ig）

第6位：Madonna（5.8億美元）

準備7月中舉行入行40周年《Celebration》Tour的娜姐，禍不單行，感染細菌進入深切治療，幸好大步檻過，但亦因此演唱會需要改期。

此外，她和Sam Smith合唱的新歌《Vuglar》亦在不同國家的流行榜中獲得佳績，可說是不幸中之大幸。

▲ 第七位Beyonce。（圖片品牌提供）

第7位：Beyonce（5.4億美元）

剛進行《Renaissance》演唱會的Beyonce，早前推出的第7張個人專輯，奪得獎項打破了Grammy Awrads的記錄。

▲ 第8位Celion Dion。（圖片Celine Dion ig）

第8位：Celion Dion（4.8億美元）

再一次證明健康是比金錢來得更是重要。去年12月她宣布患上罕見疾病「僵硬人症候群」，及後再宣布病情日益嚴重，看來這位一代歌后復出幾乎是沒可能的事。

▲ 第9位Judy Sheindlin。（圖片ju_autographs ig）

第9位：Judy Sheindlin（4.8億美元）

Judy Sheindlin是比較少人認識的一位，在美國她主持一個真人騷名為《Judge Judy》，同時亦是一位作家和電視製作人。

▲ 第10位Dolly Parton。（圖片Dolly Parton ig）

第10位：Dolly Parton（4.4億美元）

這位以巨胸見稱的田園歌手，不要小覷好已經77歲，但吸金量非常驚人，原來去年她主演兩個電影節目極受歡迎，今年年尾亦準備推出新唱片，可見薑還是愈老愈熱辣。