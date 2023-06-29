【配貨雷品】刷新你三觀16大愛馬仕奇葩配貨　越奇特越搶手$3萬洗衣籃賣斷貨

▲ Hermès達人兼時尚YouTuber JunJun老師拍片和大家分享16件愛馬仕奇葩配貨。

入坑Hermès的人都知道，若要買得心頭好，必先努力課金大玩配貨遊戲。除飾物、衣服、手錶等周邊商品外，大家有見過聽過買過以下千奇百趣但價值不菲配貨產品嗎?

愛馬仕達人兼時尚YouTuber JunJun老師，近日拍片分享愛馬仕的超奇葩配貨。當中，單是一個門擋承惠HK$8,000，一頂安全帽更索價HK$5.5萬。即睇令人「O咀」，刷新你三觀的奇葩配貨!

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▲ JunJun老師和老公師丈。(圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

時尚YouTuber JunJun老師本身是一位愛馬仕達人，平日在個人社交平台及頻道分享生活點滴，當中包括品牌介紹、手袋開箱、打扮心得等。最近，她就和老公師丈一齊拍片分享以下16件Hermès超奇葩配貨，過程大放笑彈。

1) 流蘇馬 價格:USD 133,000 (約HK$1,041,620)

▲ 師丈笑指在眾多奇葩配貨中，認為像草泥馬的流蘇馬最奇特。(圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

全皮打造、金棕色馬仔裝飾，馬面被長長流蘇遮掩，設計感十足。不過老公師丈就表示不解，更笑指真的馬都不至於這麼貴，再加上尺寸不是1:1，不能騎上去。

我知道很多BMW寶馬都不用這個價，OK?

2) 工地安全帽 價格:USD 7,000 (約HK$54,822)

在加拿大多倫多Hermès開幕時，當時品牌想表達一個新施工而成的建築，所以就推出這頂紀念品帽。JunJun老師指，日本首富家中亦有這頂帽。她又指當時原價約為400-500加幣，甚至是幾百加幣，而現在炒價至USD7,000。

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3) 燈飾 價格:USD13,589 (約HK$106,428)

外表好像Disco light波波燈，而Hermès這個銀色圓形水晶波燈飾，可用來在家中開派對用。

4) 開核桃器 價格:CAD 790 (約HK$4,663)

▲ 師丈本身估計價值USD 6,000，而JunJun老師開估後，師丈不禁笑指「蠻有良心」。(圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

外形好像在法庭內法官用的法槌，其實是開核桃工具，適用於不同尺寸的核桃。師丈本身估計價值USD 6,000，而JunJun老師開估後，師丈不禁笑指「蠻有良心」。

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5) 門擋 價格:RMB 8,000 (約HK$8,641)

外表如同磚頭一樣，師丈本身以為是用來壓物品，其實是用來擋門。師丈笑言自己可以去HOME DEPOT買一塊磚頭再DIY。JunJun老師表示，設計靈感來自中國設計師設計的物品，當時售價是8,000人民幣，而門擋磚頭部分的確來自工地，後來再配上Hermès Petit H皮帶。

6) 蒼蠅拍 價格:USD 330 (約HK$2,585)

▲ 另有其他圖案可選。(圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

設計精緻，上面有一個馬形圖案，下面是一根棒子。師丈笑指，這個價錢但不是電子設計把蒼蠅燒焦，不值得。

7) 雞毛掃 價格:USD 578 (約HK$4,527)

有不同顏色選擇的雞毛掃，可以用來掃灰塵。師丈笑指，這個價錢可以買Dyson的吸塵器，效果應該更好。

8) 吸面油紙 價格:USD 50 (約HK$392)

如同包裝盒一樣，其實只是一包面油紙，師丈笑言如果內有50張面油紙，一張大約是USD 7，更指「這應該是愛馬仕賣得最便宜的商品」。

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9) 夾子 價格: USD 75 (約HK$587)

Petit H推出商品，多色可選。

10) 麻將 價格:USD 40,000 (約HK$313,291)

▲ 真皮麻將。 (圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

麻將表面由真皮(swift leather)所製，價錢只包括一副麻將，不包含桌子。師丈笑指起碼要打1000次，每次500底才值回票價。

11) 地球儀 價格:USD 20,000-30,000 (約HK$156,645-234,968)

經常出現在配貨表上的地球儀，一整張馬鞍皮為用料加上全手工所製。曾有巴黎總店VIP表示，為買心儀手袋，曾購買8個同款地球儀。

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12) 多用途籃 價格:USD 4,100 (約HK$32,113)

▲ JunJun老師笑指本身她都不知道有何用途。 (圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

▲ 另有鐵製籃子選擇，價格為USD 710。 (圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

JunJun老師笑指這是奇葩配貨之一，好多人在網上搶購，本身她都不知道用途，直到姐姐買入才知道。對於這個外表極像垃圾桶的大桶，師丈笑指到底是裝狗糧還是馬飼料，如果是馬飼料應該可以食一年。

JunJun老師後來開估，指出桶子部分是木頭，並用鋁包邊(aluminum)，內部有一個可拆式保護套，拆除後可放入燈飾照明。另外，可用來收納儲存、當桌子或洗衣籃。雖然有人認為不值得這個價錢，但事實是一籃難求，賣斷貨。

13) 皮製軟尺 價格:USD 280 (約HK$2,193)

遠睇似手帶，近睇似扣子。其實是皮製軟尺，刻度設計精細。JunJun老師更笑指「大力一點都可以擦掉」。

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14) 扇子 價格:USD 1,445 (約HK$11,318)

一共8片的愛心扇子，師丈忍不住笑指「可以Last forever，200年後子子孫孫可以用，即將愛馬仕沒有了這把扇子都可以流傳下去。」

15) 馬具耳套 價格: USD 260 (約HK$2,036)

▲ 馬具耳套。 (圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

這個估十次都未必估中的物品，其實一個馬仔專用隔音耳套。相比起多用途籃價值4千多美金，師丈開玩笑指耳套價錢十分合理。

愛馬仕是一個愛馬之人，所以賣給馬的東西都比較便宜，賣給人的東西都是RIP OFF。

16) 帽夾 價格: USD 495 (約HK$3,877)

根據官網所示，可以掛在身上夾帽子。但JunJun老師表示在網上做資料搜集後發現，用家表示完全不能夾帽子，因為磁鐵太弱，夾上之後帽子會不停掉下來。

*影片獲junjunsquare授權。

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責任編緝：張懿慧