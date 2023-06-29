【兩性關係】人妻相睇結婚18年生7孩　丈夫找到真愛要求再娶

▲ 父母安排的婚姻容易生出嫌隙。

老一輩提倡相睇結婚，子女聽從父母的安排，走進父母擇定的婚姻中，容易生出嫌隙！馬來西亞一對夫婦就是被父母安排婚姻，結婚18年生了7個孩子，但丈夫找到真愛要求再娶，更向妻子說︰「你是父母選的不是我愛的！」。

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據馬媒《Kosmo！》報道，一名馬來西亞的女子結婚18年，雖然是父母選擇下成婚，但仍對丈夫全心全意，努力做好妻子和7個孩子的好媽媽。不過丈夫早前竟聲稱找到真愛，現在要娶另一個女人，如果她不妥協一夫多妻，就算兩人已經生了7個孩子又如何，其丈夫不介意跟她分開。

該人妻逐向家庭心理學家和伊斯蘭法律顧問蘇珊娜卡查問，

我丈夫說，他當初之所以娶我，是因為他聽父母的話。現在他找到了真愛，如果我不想接受一夫多妻制，他也不在乎我們是否分手。

人妻問丈夫她做錯什麼了？丈夫也坦言她沒有做錯任何事，只是他找到了一直在尋找的愛！

蘇珊娜卡表示，有人問她一個問題，是不是因為女性不能實行一夫多妻制，所以即使她們是根據父母的選擇結婚，她仍然全心愛她的丈夫，就算她的丈夫是一個無法完全履行自己責任的人！她質疑︰

難道男人就不能接受父母為他選擇的婚姻是真愛嗎？

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責任編輯︰王明芳