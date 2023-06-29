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【名牌效應】買書換購LV帆布袋烈日下排2.5小時　愛妻男花費$980氹老婆

親子 12:57 2023/06/29

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買書換購LV帆布袋，愛妻男烈日下排2.5小時，花費$980氹老婆。

愛妻好男人為了老婆在烈日下曝曬排隊2個半小時，為的是買一個帆布袋？上海咖啡店近日就推出買書換領LV帆布袋的噱頭，引起大批上海市民前往排隊購買，亦引來黃牛代購商機，有愛妻男不惜烈日下排2.5小時，花費約980港元買帆布袋氹老婆，被網民狂讚好男人！

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據內地傳媒報道，國際奢侈品牌「路易威登」（LOUIS VUITTON）與三家咖啡館合作開展的「限時書店」活動。根據活動要求，買兩本書，可附贈一個印有LV標誌的帆布袋。由於店內最平的《城市指南》售價290元人民幣（約313港元)。為此，消費者要至少支付580元人民幣（約626港元）。不過店員指，最平的圖書如北京城市指南、上海城市指南、成都城市指南，還有國外城市的城市指南，在一個上午已經賣光。

帆布袋就係咁樣！（網上圖片）

而當中最貴的圖書則是影集，售價達1,200人民幣（約1,294港元)，據店員所講，不同價位的圖書「都賣得很好」。

有愛妻男就花了880元人民幣（約980港元）買了兩本畫冊換領LV帆布袋，為氹老婆更在烈日下排隊2.5小時，他表示︰

我排了兩個半小時，給我老婆買的，她對這個感興趣，可能覺得好玩吧。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

對於「重金買帆布袋」的話題，網民無數網民留言，有人形容「不值得」，但也有人提出「品牌價值不能單純用580元買一隻帆布袋來衡量」，有人就指袋子沒有防偽，隨便都可以大量製造，「這種袋子加logo，義烏應該很簡單吧，都沒啥好防偽的」、亦有網民指帆布袋很醜「關鍵是那個包很醜啊，根本都算不上包，就是個袋子」。

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責任編輯︰王明芳

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