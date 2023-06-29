【7月開鑼】率先直擊香港首個teamLab　6大打卡位進駐MegaBox早鳥價$198

▲ 入場後率先來到「塗鴉自然 ─ 鼓動山脈與山谷，紅色名錄」，有高低起伏的山脈，每個位打卡都靚爆！（黃依情攝）

由國際知名藝術團隊teamLab打造的《富衛保險10周年呈獻「teamLab共創！未來園」》，即將登陸香港，於今年7月9日至2024年1月14日於九龍灣MegaBox舉行。主辦方昨日（6月28日）率先讓傳媒預覽，體驗這逾萬呎空間內6個於全球人氣高企的互動夢幻藝術世界，讓大家感受科技與藝術的完美結合。

首次進駐香港的「teamLab共創！未來園」展覽，是以探索創意與實踐「共同創造」概念為主題，讓置身其中的體驗者化身藝術家，發揮無限想像，探索生活的無限可能性。

▲ 星級推介：塗鴉自然 鼓動山脈與山谷，紅色名錄（黃依情攝）

創作團隊精選了6個全球廣受歡迎的大型沉浸空間於香港展出，包括「塗鴉自然-鼓動山脈與山谷，紅色名錄」、光球管弦樂團、滑梯水果園、小矮人所居住的桌子、天才跳房子、彩繪城鎮及彩繪城鎮立體紙模型。

展覽期為今年7月9日至2024年1月14日，門票即日起於FWD MAX生活體驗平台及Trip.com發售。早鳥優惠成人票價$198、兒童$148、家庭套票$500起，喜歡沉浸式空間的朋友不容錯過。

1. 星級推介︰塗鴉自然鼓動山脈與山谷，紅色名錄

以世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄（Red List）作基礎，當中會出現本地的瀕危動植物。沉浸空間內的地面高低不平，代表由立體地形構成的山脈及山谷。體驗者可繪畫各種生物，並在這虛擬生態系統中成長與消失，與展品互動。

2. 細路最愛︰滑梯水果園

滑梯上有各種各樣的水果，還有球體飛來飛去。體驗者會變成太陽光在滑梯上滑動，當他們的身體撞上球體時，球體便會向四周飛去，碰撞水果後便會培育成花朵、果實等。

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3. 翩翩起舞︰天才跳房子

這是個跳躍行進的天才跳房子遊戲，當體驗者連續跳到漂浮着的相同形狀符號時，就會產生魚兒、蝴蝶及小鳥，持續跳躍，產生的物件就會愈來愈多，顏色亦會慢慢擴大。

4. 有趣互動︰小矮人所居住的桌子

3張桌子是小矮人居住的地方，他們會跑來跑去，當體驗者將手或其他東西放在桌上時，小矮人會注意到它，並跳到它上面。根據物體的形狀，小矮人可滑行、跳躍及攀爬，非常過癮。

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5. 視聽享受︰光球管弦樂團

空間內上方及地面的球體能彼此聯動，當觸碰一個便會對周圍的產生影響，整個空間的顏色及聲音也會隨之改變。體驗者可用自己的身體去觸碰球體，讓空間發生變化，自由地演奏音樂。

6. 立體圖畫︰彩繪城鎮及彩繪城鎮立體紙模型

體驗者在紙上畫上高樓大廈、汽車、UFO等圖畫，便會變成立體動畫出現，在巨大的城鎮中移動起來。而繪製的圖畫亦可變成立體紙模型，小朋友最開心。

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teamLab共創！未來園

地點︰九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox 13樓

日期︰7月9日至2024年1月14日

時間︰周一至五2pm-10pm；周六、日及公眾假期10am-10pm

票價︰成人$220、兒童$180、家庭套票$560-$1,040、早鳥優惠成人$198、兒童$148、家庭套票$500-$920

購票網站：FWD MAX生活體驗平台（http://fwdmax.fwd.com.hk）、Trip.com

記者︰黃依情