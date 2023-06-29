【數你條命】小肥跟伴侶分手陷人生低谷　車牌藏「絕命」磁場影響駕駛者

▲ 《數你條命》

靈魂談判師Depp帶領J2er吳兆麟（Alan）及陳欣茵（Sonya）主持的J2風水命理節目《數你條命》，昨晚（6月28日）一集主題是「黑仔有得計」嘉賓有林穎彤（Bella）、歌手小肥、兩位J2er倪嘉雯（Carmen）及馮子亮（Liam）。

Depp師傅今集繼續用「生命密碼公式」，計出小肥命途波折多變動。師傅指小肥生命密碼包含多變浮動的「五鬼」，幸同時有「天醫」平衡，故能得貴人扶持。

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▲ Bella提到早年演出舞台劇時，台下出現疑似靈界物體。

小肥「黑仔」與「五鬼」磁場有關

小肥聽畢指剛入行已歷大變動︰「嗰時簽畀Paco（黃柏高）做經理人，一簽約公司震咗一震、改名換老闆，再震一震Paco去埋第二間（公司），我跟過去。」

之後，小肥按主持Sonya要求寫下最「黑仔」歲數，結果寫出來的答案與師傅計算出來的亦算接近，都是30歲出頭及42歲左右，對此小肥說︰「33歲時做新人，啲歌開始有人識時遇正公司變動，有諗過唔做。42（歲）嗰年係我人生最低谷，同拍拖十年嘅另一半分手，頹廢咗大半年。」師傅即指與「五鬼」磁場有關。

Bella自爆曾撞鬼

Liam則被師傅貼中有受「禍害」磁場影響，Liam透露2019年曾遇車禍險死，當晚他乘坐的小巴越線，差點撞向單層巴士，事件中小巴司機意外身亡，Liam亦有受傷，他說︰「小巴司機瞓着咗轉咗去另一條行車線，好在巴士扭軚避咗，唔係死傷仲多。」

師傅根據小巴車牌英文字「UG」計算出「21」及「7」，當中「21」屬「絕命」磁場，會影響司機駕駛時容易不留神。有「馬路炸彈」之稱的Carmen遂請教師傅如何藉車牌磁場避免意外，師傅指有「伏位」及「延年」磁場數字的車牌，可減低意外發生。

至於被批中17歲半時有桃花劫的Bella，則透露曾於演出舞台劇時遇上白袍女鬼：「當時我係一路唱一路做，佢就企喺前面，白色袍，完全黑色長頭髮，我當然好驚。但係感覺唔恐怖嘅，佢好平靜好乾淨，我第二日就即刻做番啲拜神嘢。」

師傅聽畢遂指「五鬼」磁場容易吸引靈體，但憑正能量可以化解。

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