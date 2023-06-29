【模範媽媽】楊卓娜孖妹妹楊茜堯一家飛日本旅行　細女豹豹與母親溫馨合照似姊妹

▲ 母女感情要好！

「最強繼母」楊卓娜於2009年為「廣告燈箱大王」楊志翹誕下女兒楊舒然（豹豹），連同楊志翹與前妻所生的兩名女兒舒婷和舒雅，楊卓娜成為三女之母。

作為三女之母的楊卓娜與女兒關係甚好，近日她帶細女豹豹孖妹妹楊茜堯一家到沖繩旅行，當然不少得在網上大晒美照。

【星二代】細女豹豹成長腿美少女 楊卓娜吊帶連身裙輕露事業線

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母女像姊妹

楊卓娜早前晒出穿上露出小蠻腰開高衩裙站在水中的照片後，日前又分享與豹豹的合照，相中可見，豹豹長得亭亭玉立，身高與媽媽差不多，豹豹搭着楊卓娜溫馨合照，兩母女似姊妹多過母女。

之後，兩母女又齊齊坐上沙灘浸水聊天，畫面有愛，楊卓娜更留言表示：「兩位公主鍾意去沙灘玩，再熱再曬，奴婢們都要頂硬上。」

▲ 豹豹同媽媽感情好好。

如朋友般相處

楊卓娜不時於IG分享豹豹的生活照，網民大讚豹豹愈大愈靚女，而豹豹與媽媽一樣喜歡繪畫，閒時亦在小花圃種花種菜，相當乖巧。

另外，在節目《日日媽媽好》中，楊卓娜提及跟三位女兒如好朋友般相處，不過也會讓她們了解自己媽媽的角色。她又稱不需要女兒將來的回報，只希望她們學懂感恩，把這份愛和孝義承傳去下一代。

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