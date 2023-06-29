【暴動判刑】涉參與理大外暴動　8男女判監32至45個月

▲ 涉參與理大外暴動，8男女判監32至45個月（資料圖片）

大批示威者涉於2019年11月響應「圍魏救趙」行動，在理大外聲援校內示威者，其間向警方投擲至少251枚汽油彈，8名男女早分別承認暴動罪，今（29日）於區域法院被判監32至45個月。

8名被告為胡海維（23歲，學生）、翁永勝（21歲，學生）、溫育賢（27歲，學生）、許鵬毅（30歲，文員）、葉穎燊（24歲，裝修工人）、張芷晴（23歲，無業）、周鳳彥（30歲，編輯）及鄧浚傑（28歲，電工），鄧於開審前認罪。各承認於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。

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法官判刑前特別要求剛新婚5個月的被告溫育賢讀出妻子的求情信，溫於犯人欄內讀出信件時，不禁數度哽咽。法官指溫的妻子明知丈夫將被判監，仍然嫁給他，實屬雪中送炭，要求溫同樣體會妻子的感受。

案情指，2019年11月11日，示威者響應「三罷」行動香港理工大學，警方在理大一帶設防，包圍理大。連登及Telegram等不同渠道隨後發起號稱「圍魏救趙」行動，呼籲他人上街組成戰組。

同月18日，大批示威者於窩打老道至咸美頓街一帶以類似排陣的方式排開面向警方，無視警方口頭警告，又向警方投擲逾251枚汽油彈及其他雜物等。大部分示威者身穿黑衣並以口罩或防毒面罩遮蔽容貌，部分人配備如頭盔、護目鏡等不同裝備，當中包括各被告。

警方其後設立長方形封鎖區，橫跨窩打老道、咸美頓街及碧街一帶，從中截獲213人，當中包括各被告。

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記者：林育慧