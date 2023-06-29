【暴動判刑】涉參與理大外暴動8男女囚32至45個月　官形容案發時香港正淌血

▲ 涉參與理大外暴動，8男女判監32至45個月（資料圖片）

大批示威者涉於2019年11月響應「圍魏救趙」行動，在理大外聲援校內示威者，其間向警方投擲至少251枚汽油彈，8名男女早前分別承認暴動罪，今（29日）於區域法院被判監32至45個月。法官判刑時形容，案發時整個香港正淌著血，一群思想單純及滿腔熱血卻不知裡的人士，響應政治幕後黑手號召而衝上街頭，政治販子以所謂「圍魏救趙」的奇怪主意鼓動他人到進行暴動。法官指參與者助長暴徒氣焰，而部份被告更有備而來，考慮案情及各被告於案中角色後，判8人入獄32至45個月。

8名被告為胡海維（23歲，學生）、翁永勝（22歲，學生）、溫育賢（27歲，學生）、許鵬毅（30歲，文員）、葉穎燊（24歲，裝修工人）、張芷晴（23歲，無業）、周鳳彥（30歲，編輯）及鄧浚傑（28歲，電工），鄧於開審前認罪。各承認於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。

法官判刑前特別要求剛新婚的被告溫育賢讀出妻子的求情信，溫於犯人欄內讀出信件時，不禁數度哽咽。法官指溫的妻子對其不離不棄，明知溫被捕及將會面對牢獄之苦，但仍然在2023年1月與溫結婚，若溫不能盡丈夫之職，可說是天理不容。

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法官判刑時指，2019年下半年，整個香港都在淌血，整個社會都在痛，一群思想單純及滿腔熱血但不知就裡的人，響應政治幕後黑手及網絡號召而衝上街頭。政治販子以所謂「圍魏救趙」的奇怪主意鼓動他人到進行暴動，本案8名被告連同其他暴動示威者出現在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶。這些暴動人士向警方投擲汽油彈達251枚之多，亦投擲雜物和磚頭，最後包括8名被告在內的人士遭警方圍堵拘捕。

法官強調判刑視乎案情及各被告的角色，不少人引用梁天琦案例列出之刑考慮因素作為基礎，法官則指該案發生於2016年2月，該次暴動與2019年所發生的暴動，可說是小巫見大巫。

法官指根據案情，部分被告有備而來，但沒有證據顯示曾參與暴力行為或為主導角色，惟參與程度不輕，部份被告亦重裝而來。法官認為沒有被告的參與，暴動的規模便沒有這樣的聲勢，暴徒的氣焰便不會那麼熾烈瘋狂，參與的被告是助長暴徒氣焰，是不折不扣助紂為虐的參與者。法官經考慮後，就胡、翁、許及葉判監36個月，溫則入獄32個月，兩名女被告張及周則被判監38個月，鄧則為積極參與者，故判監45個月。

案情指，2019年11月11日，示威者響應「三罷」行動香港理工大學，警方在理大一帶設防，包圍理大。連登及Telegram等不同渠道隨後發起號稱「圍魏救趙」行動，呼籲他人上街組成戰組。

同月18日，大批示威者於窩打老道至咸美頓街一帶以類似排陣的方式排開面向警方，無視警方口頭警告，向警方投擲逾251枚汽油彈及其他雜物等。大部分示威者身穿黑衣並以口罩或防毒面罩遮蔽容貌，部分人配備如頭盔、護目鏡等不同裝備，當中包括各被告。警方其後截獲213人，當中包括各被告。

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記者：林育慧