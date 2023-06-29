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【覆核保釋】涉與14歲女童非法性交被控　另1教師與兩被告申保釋覆核被拒續還押

社會 12:42 2023/06/29

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涉與14歲女童非法性交被控，另1教師與兩被告申保釋覆核被拒續還押

14歲女童疑透過交友程式認識6名男子後，分別與他們發生性行為，6名男子被控非法性交等罪，案件早前提堂。涉案1名教師及1名消防員昨(28日)於高院申請保釋獲批，同案另1名教師及兩名被告今（29日）於西九龍裁判法院申請保釋覆核，裁判官聽罷陳詞後，拒絕申請， 3人續還押候訊。

申請保釋覆核的3名被告為吳啟正（21歲，工程實習生）、文家榮（40歲，教師）及黃栢康（25歲，YouTuber），裁判官聽罷陳詞後，拒絕3人保釋，黃保留8天保釋覆核權。

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案中6名被告為譚兆竣（25歲，教師）、陳家明（30歲，地政主任）、吳啟正（21歲，工程實習生）、曹杰庭（28歲，消防員）、文家榮（40歲，教師）及黃栢康（25歲，YouTuber），各被控1項與年齡在16歲以下的女童X非法性交罪。譚及曹昨於高院申請保釋獲批。

控罪指各人分別依次於2023年5月3日，23日、27日、29日、6月1日及2日，譚在悅品酒店（荃灣）、陳、曹及文在葵涌旭逸酒店（荃灣）、吳在荃灣福來邨某單位及黃在荃灣絲麗酒店1房間，分別與X非法性交。
 
黃另被控1項襲擊致造成身體傷害罪，曹另被控1項與21歲以下女童非法肛交罪，文則另被控1項管有兒童色情物品罪。

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記者：梁錦麟

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