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【網絡熱話】痴情漢登港鐵廣告：求你返嚟我身邊　事主一周後竟現身？

社會 12:43 2023/06/29

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

近日有網民發現港鐵站出現一則「追愛」廣告。（Facebook 將軍澳主場）

近日有網民發現港鐵站一個燈箱廣告，出現一則「追愛」廣告，內容為一對身穿藍色格子襯衣的情侶，並配文：

最愛的衰豬

求你返嚟我身邊

我真係好掛住你

約定你　老地方再次邂逅

愛你的湯湯

廣告引起大量網民關注「尋人」，不過不少人都覺得登廣告尋人未必有效：

自己唔尷尬，尷尬嘅就係別人

有料，不過條女見到都唔知邊日、幾點去老地方等好

我見到會連老地方都唔敢再去

而燈箱廣告的右側，竟然「贈興」巧遇Shall we talk關注情緒健康廣告，更令人覺得離奇，盼知道故事主角是誰。

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【TOPick診症室】上班族猛吹冷氣易患「冷氣病」　中醫揭3大高危族群教驅寒秘笈

痴情人湯湯竟然現身？

未料事隔多日，「痴情人」湯湯竟然現身認領廣告。原來是譚仔三哥米線因應多名「三哥水煮湯」粉絲熱切希望水煮湯底回歸的思念之情，特意刊登廣告尋找「衰豬」。

譚仔三哥表示，由本周二（27日）起，譚仔三哥將推出「三哥水煮湯軟殼蟹米線」，每日限量供應，售完即止。每碗售價49元。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：黃穎津

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