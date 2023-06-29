【科技遊古蹟】香港文物探知館融合創新科技 全方位欣賞歷史建築新體驗

香港文物探知館現正舉辦「虛實尋蹟—文物科技遊古蹟」，透過創新文物科技，以四大展區立體呈現香港近30幢特色歷史建築，讓大家瞬間穿梭其中，從虛擬實境中欣賞歷史建築的美學精髓及別具匠心的構造，亦可以在歷史建築模型前以擴增實境技術與其拍照留念。展覽免費開放，由即日起至7月19日展出，成為大家的全新熱點。

展覽設四大展區，分別是「樂影古『積』」、「密室遊離」、「互動文物長廊」及「文物黑盒」。「樂影古『積』」精選4幢歷史建築，以三個月時間用上逾10萬顆玩具磚塊製作而成，包括法定古蹟香港大會堂、回教清真禮拜總堂、雷生春和歷史建築孔聖講堂；同時結合AR技術，參觀者只要用手機或平板電腦掃描展品旁的二維碼，該建築的組件便會出現於熒幕上，大家可以自行調節畫面上組件的大小及位置，挑選心儀的背景便能輕鬆地與模型拍攝獨一無二的合照，最適合「打卡」一族！

最新影片推介

AR技術帶你走進歷史建築

「密室遊離」以別開生面的密室逃脫遊戲方式，透過AR技術帶領參觀者走進歷史建築！大家只需要透過現場提供的平板電腦，在不同的關卡掃描相應的二維碼，畫面上便會出現該歷史建築的不同重點，往不同方向移動平板電腦，便可以一覽該部分的全貌。參觀者在欣賞歷史建築的同時，亦需要仔細留意當中的細節，以回應該關卡的問題！成功在五個不同位置解答五條問題，便能成功逃脫，任務達成！

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展區設兩期，第一期以東華義莊為場景（即日起至6月14日），第二期則為般咸道官立小學（6月16日至7月19日）。東華義莊建於1899年，為客死異鄉的華人安排原籍安葬，是上世紀環球慈善網絡的樞紐；建築物糅合中西建築特色，於2020年被列為法定古蹟。東華義莊傳統意義重大之餘，也帶有幾分神秘色彩，為這個遊戲增添懸疑氣氛。於2021年被列為法定古蹟的般咸道官立小學校舍則是少數僅存曾用作培訓教師的師範學院及專上學院的校舍。這幢戰前落成的校舍融入了不少現代建築風格。大家一於約定三五知己展開鬥智鬥力的刺激之旅，一決高下考驗對文物保育的知識。

16幢歷史建築360度影像

「互動文物長廊」展出多達16幢歷史建築，當中包括葉定仕故居、馬場先難友紀念碑、廈村鄧氏宗祠、香港大學大學堂、鴨脷洲洪聖古廟等，參觀者於長廊選擇欲詳細了解的建築物，然後選擇語言，眼前便會出現該建築的簡介及相關三維影像及影片。大家只要在畫面前以手指揮，便能夠將三維影像放大及縮小，甚至360度旋轉影像，零距離了解多個歷史建築的特色，趣味暢遊歷史建築！

「文物黑盒」利用虛擬實景(VR) 加上聲音導航，為大家打造沉浸式體驗，讓參觀者深度暢遊4幢歷史建築，包括聖母無原罪主教座堂、東華醫院主樓、猶太教莉亞堂和前法國外方傳道會大樓。

展覽利用科技，全方位逐一拆解各歷史建築的獨特之處，讓大家仔細觀賞即使親臨現場也難以近距離觀賞的建築結構；同時以投影打造結合歷史建築及拍攝場景，適合大小朋友一同沉醉於古蹟的世界！

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