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【命中註定】籌備婚禮翻看舊照驚見未來奶奶　準新娘感動：出生時2個媽媽在我身邊

親子 16:15 2023/06/29

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女子準備婚禮翻看舊照片時，驚見未來奶奶。（iStock圖片）

與未婚夫一家的緣份在出生那天已經開始！美國一名女子在準備婚禮期間翻看舊照片，發現任職助產護士的未來奶奶在自己出生時的照片中出現，而且未來奶奶都對自己有印象。

綜合外媒報導，一名來自美國的準人妻為了準備婚禮影片，與未婚夫一起翻看舊照片。當打開女子的嬰兒手冊時，看到一張出生那天的照片，未婚夫突然指著照片中的助產護士大喊：

那是我媽啊！

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這才驚現未來奶奶早在20多年前就在她身邊。因女子出生期間媽媽出現嚴重併發症，是未來奶奶29年護理生涯以來，從未遇過的狀況，所以令她印象深刻。當時，她經未來奶奶的悉心照料而平安出生，健康成長。

而女子與未婚夫在2021年相識，當時女子在銀行工作，未婚夫到銀行存錢，兩人意外投緣，有相逢恨晚的感覺，很快就成為情侶，並在今年2月到墨西哥旅行時訂婚。

女子對此感到不可思議，她感激未來奶奶當年的照顧：

她能夠在我母親非常害怕的時候提供幫助，這意義重大，因為我媽媽對我來說就是全世界，當我出生這個世界上時，兩個媽媽都陪在我的身邊，這是我永遠感激的事情。

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責任編輯︰王明芳

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