【愛妻號】馬德鐘結婚30周年曬舊照示愛　曾陷婚姻危機靠一招挽回愛妻

▲ 馬德鐘結婚30周年曬舊照向太太張筱蘭示愛。

剛度過55歲生日的「馬神」馬德鐘與太太張筱蘭識於微時，相愛多年後於1993年結婚，每年6月28日是兩人的結婚周年紀念。馬德鐘昨日（29日）分享多張舊照，感慨與太太相守30年真的不簡單，希望未來50年都可以一起牽手到最後。

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馬德鐘與張筱蘭是中學同學，自12歲相識，18歲相戀，25歲結婚，至今攜手走過30年，令馬神有感而發，在社交平台分享多張兩人的陳年合照及結婚證明書，並撰文向太太示愛︰

相護相守三十年真的不簡單，從93年的西貢流動婚姻註冊署到今天珍珠婚紀念日，越走越平淺真實，每天點點滴滴，這才是真正的生活！希望再來的30年40年50年，繼續牽手走到最後。

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兩夫妻結婚30年總有爭拗，身為圈中男神的馬德鐘更有傳不完的緋聞，甚至曾牽涉桃色醜聞，但兩夫妻經過溝通後，張筱蘭選擇原諒及力撐丈夫，至今兩夫妻仍緊握對方的手。

張筱蘭日前也在社交平台分享多張丈夫的舊照，祝賀對方55歲生日。馬德鐘在1993年經歷了人生巨變，除了結婚之外，更放棄做警察加入TVB。雖然馬德鐘在工作中度過生日，但大方的張筱蘭認為這也是一種福氣，她撰文寫道︰

30年前你找到夢想的天空，改寫了你自己的故事。雖然時間留不住，思念帶不走，但情懷常在！沒什麼矯情奔放的生日祝福語。但過去的日子因為有你變得溫暖，今天的一刻有你萬事也圓滿，未來的星空亦因為有你會更加燦爛。祝福你每天快樂加快樂，幸福加幸福，平安加平安，健康加健康，日日逍遙自在！

▲ 馬德鐘一家三口重擺當年pose，力證父母凍齡。（微博圖片）

3招婚姻保鮮法

馬德鐘與張筱蘭過往曾分享婚姻保鮮方法，馬神曾接受TOPick訪問時表示，夫妻之間一定要有良好溝通，即使工作多繁忙，都會抽時間陪太太撐枱腳。馬太也曾公開分享過，溝通要注重生活細節和點滴。雖然大家的工作圈子完全不同，反而增加了夫妻間的情趣，因大家會互相分享工作經歷，讓彼此有更深的了解。

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兩夫妻又認為，兩個人相處一定要相敬如賓，別因為大家是老夫老妻，便覺得一切都是理所當然，應盡量易地而處，為對方設想，且多一點互相讚美、支持和包容，讓對方覺得受尊重。

兩人也密密去旅行和做運動，夫妻間可以創造回憶，增進感情。馬太曾表示兩夫妻每年一定會去一次旅行，去世界各地覓食，輕輕鬆鬆互吐心聲，一齊影靚相留住回憶。在結婚24周年，兩人曾飛到杜拜慶祝，照片中的馬神赤裸上身，馬太則穿上性感泳衣，可見兩人都保養得非常好。

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責任編輯︰王明芳