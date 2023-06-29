【醫學遺傳】醫管局7.1起接辦衞生署醫學遺傳服務　所有新症由兒童醫院跟進

▲ 醫管局7.1起接辦衞生署醫學遺傳服務，所有新症直接由兒童醫院跟進

醫管局由7月1日起接辦衞生署轄下的醫學遺傳服務，包括遺傳輔導診所、遺傳篩選診所、初生嬰兒普檢化驗和遺傳化驗服務。需在衞生署遺傳輔導診所跟進的病人，會轉到香港兒童醫院醫學遺傳科應診；日後不論來自公立醫院或私家醫院的新症轉介個案，均會直接安排往香港兒童醫院醫學遺傳科跟進，有關病人及私家醫院已獲通知新的應診安排。



另外，自7月1日起，香港兒童醫院醫學遺傳科及病理學部分別接辦遺傳篩選及新生嬰兒篩查化驗服務，該院會為公立醫院的新生嬰兒進行葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症及先天性甲狀腺功能不足的篩查服務。

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至於現時衞生署的遺傳化驗服務，亦會在本年12月前陸續移交到香港兒童醫院的病理學部負責。



醫管局表示，局方接辦醫學遺傳服務後，病人可接受一站式遺傳病診斷、治療、後續跟進、輔導及預防服務，是推動香港基因組醫學發展的重要里程碑，為遺傳病患者及其家庭帶來好處。

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記者：鄧凱文