【教育解決方案】現今教育系統的終極解決方案  天才教室令孩子具備競爭力

▲ 天才教室的理念是在孩子好奇心最强的時候，學習高效地動手做實驗、學習科學和電腦知識。

家長往往會把最好的給予子女，期望子女學會最好的，長大後便能夠靠自己本事，過好生活。於是家長們積極物色現今教育系統的終極解決方案。

不同階層的家長對子女的教育，會有不同的期望：

1 . 家長是企業家：家長的危機意識強，希望給予子女最好的教育。

2 . 家長是高知識或專業人士：家長對教育不僅要求高，還想子女應要比自已更好。

3 .中產家庭：期望子女可以有更好的生活，成為人上人。

家長常犯的重要錯誤

以上三類家長，全都對子女的教育有高要求。不過，當中有些家長會犯下一個重要錯誤 ----- 只是由媽媽一個人來全權負責子女的教育事宜。

事實上，有些媽媽並不適合擔任管理人，但執行力很強。在這種情況下，應該由爸爸為子女的教育指導大方向，然後由媽媽去落實。所以鼓勵父母合作管理子女的教育，況且爸爸在社會工作，比較了解子女應要具備什麼競爭力和技能，且能找到平衡點，不要求子女什麼都學。

孩子從3至18歲，能夠自已掌握的時間，每天大約有三小時，15年來才2.2萬小時，這寶貴的2萬多小時，扣除用於家庭聚會和社交後，都花在學習琴棋書畫之上，是戰略失誤。













孩子不應多體多藝

其實是在教育系統以外的原地打轉。因為傳統名校收生要求「一體一藝」，於是家長認為子女「多體多藝」不就更好嗎? 「體和藝」就花掉了孩子們大部份時間了。這就能培養出科學家、IT領袖嗎?!

琴棋書畫並非不重要，但不能貪多，畢竟時間資源是有限的。家長花得起金錢讓孩子學習琴棋書畫，但孩子花不起這麼多時間。

天才教室是一位爸爸與一群爸爸，於2008年開始設想與創立，當中有大學教授、專業人士、醫生、會計師、金融家、電腦科技公司年輕才俊等等。天才教室的課程就是教孩子如何考入長春藤學校，自信地應考国际考试中的物理、生物、化学、電腦、經濟、會計，及商業等主要科目。而且天才教室的學生還有不少3歲就開始學習科學、5歲開始學電腦和財商的孩子，因為他們的家長不隨波逐流，有超前規劃的意識。

天才教室課程能與社會接軌

天才教室的課程專業和系統化，符合小朋友和青少年的天性，順應他們好奇心、想像力和創意，讓學生動手做實驗，快樂且高效地學習重要知識，包括科學、電腦、會計及商業，所學的與社會接軌，讓孩子具備競爭力。

不論男或女都可學好理科

天才教室的理念是在孩子好奇心最强的時候，學習高效地動手做實驗、學習科學和電腦知識，所以不論是男孩子或女孩子都可以學好理科。而且天才教室的實驗室獲政府認證，每個化學品都嚴格管控，學習時一對一教授。

每位家長都希望子女的學業成績優秀，但心裡會擔憂孩子死讀書會辛苦，又怕期望越大失望越大，又會擔心自已對子女的要求是高不可攀。然而，天才教室的家長並沒有這個問題。學生不用辛苦死讀書，而是快樂且高效地學習，對重要知識活學活用。