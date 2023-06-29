【婆媳關係】相處廿載視如親女照顧　港媽不捨好奶奶離世︰公主生活要醒了

▲ 港媽與好奶奶相處逾20年，感激奶奶視她如親生女般照顧。

有說婆媳關係是世紀難題，但凡事沒有絕對。有港媽在社交平台分享與好奶奶的故事，彼此相處逾20年，奶奶視她如親生女般照顧，為她湊大兒子。最近奶奶離世，她非常不捨，坦言「公主生活要醒了」。

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該名港媽近日於「親子王國討論區」，以「做左20多年半公主生活，要醒了」為題發帖，她指奶奶離世一個月，大部分後事已處理好。她感嘆這20多年來的生活幸好有奶奶︰

有咩事會幫我撐我，又幫我湊大個仔，又怕餓親成日準備餸菜湯水俾我哋，完全當我係女咁愛錫！

學做媽媽以奶奶為榜樣

港媽表示奶奶對她很好，她20多歲婚後極速懷孕，直言對方「當我女咁湊」，加上奶奶性格好，容易與人相處。她以前只要打個電話就可以去「痴餐」、疫情下生活無聊就「返去陪佢打下麻雀又一日」。兒子由BB開始由奶奶湊大，即使他較親嫲嫲，港媽也不介意。

在奶奶離世前的日子，她想吃新抱煮的飯餸，更表示「應該捱得過」。直至最近港媽才發現，原來奶奶數年前已準備好辦後事的費用，一切都為他們準備妥當。她在奶奶的照顧下過了20多年，

係時候要醒，要真正學好做人阿媽了，我都要以佢為榜樣。

網民︰難得婆媳關係咁好

網民都羡慕港媽有一位好奶奶，認為她絕對幸運，又讚賞她也是一位好新抱，懂得感恩。有網民表示，「難得兩婆媳關係咁好」、「好幸運遇到咁好嘅奶奶」、「你就好啦，個奶奶咁有準備又幫到你咁多」、「你奶奶知你識感恩，都會安慰的」。

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責任編輯︰王明芳