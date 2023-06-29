【魚骨鯁喉】60歲婦食魚鯁骨致食道穿孔　醫揭可做2件事自救

▲ 多年來，坊間流傳不少食魚鯁骨的解決方法，但醫生就呼籲不要胡亂嘗試。

不少人都曾經試過在吃魚的時候鯁骨，不過台灣就有醫生指出，吞飯、催吐等民間療法不但無法解決問題，甚至有可能對身體造成更大的傷害。

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台灣成大醫院耳鼻喉部主治醫生許恆睿表示，魚骨如果長時間卡在消化道，有可能引起嚴重感染。他分享一宗過往病例，指一名60多歲女子曾因胸口疼痛及發燒求醫，結果檢查後發現居然是兩星期前吃到的魚骨穿破食道，導致其縱膈腔發炎。雖然患者最後接受手術成功移除魚骨，但就需要使用鼻胃管灌食，直到食道穿孔癒合為止。

多年來，坊間一直流傳可以用吞水、吞飯或催吐等方法將卡住的物體往下推，以解決鯁骨或異物鯁喉問題。但彰化秀傳醫院喉科主任蕭信昌就指出，此類做法有可能令異物卡在喉嚨，甚至越插越深，增加之後移除的難度。他表示，如果覺得有東西鯁喉，首先要做的事應為「停止進食」，之後可以嘗試慢慢喝一小口的水，看看異物是否還在喉嚨裡。如果鯁喉的感覺持續，或者感到吞嚥非常困難，連水都沒辦法吞，就應該盡快求醫。

本港急症科專科醫生嚴建明亦曾撰文，指鯁魚骨可說是急症室常見案例，大多是進食時不專心或過於急促，囫圇吞棗以致連骨帶肉一併吞下。有時骨頭會穿過食道跌落胃部，有時則會卡住插入食道的組織，嚴重情況更會有生命危險。而本身吞嚥較差的長者或長期病患者，也較容易出現鯁骨的情況。

假如進食時發生鯁魚骨，千萬別吞白飯或清水，無助解決問題之餘更可能令骨頭愈插愈深。鯁魚骨應立即將口中的食物吐出，再嘗試咳出魚骨和吞口水。由於被魚骨刺損和真正被魚骨插着的感覺是難以分辨，若鯁骨感覺持續，就應到急症室求診。

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一般情況下，急症室醫生會先查看喉嚨是否有可見的魚骨，然後再噴上局部麻醉藥，用喉鏡觀看較深處位置；當發現魚骨時，便會用鉗子取出。常見的鯁魚骨位置有扁桃腺（Tonsils）、舌根（Back of the Tongue）和會厭溝（Vallecula），醫生若未能從喉鏡發現魚骨的位置，而病人又持續有病徵，醫生有懷疑的情況下，便會安排病人照頸部或胸部的X光檢查，或CT電腦掃描，以便清楚查看魚骨位置。此外，醫生亦會建議照內窺鏡，以確定是否有魚骨及併發症。

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責任編輯：羅嘉欣