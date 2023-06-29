【男性話題】晨勃時尿急卻排尿困難極尷尬　泌尿科醫生親授4招解決

▲ 晨勃時尿急卻排尿困難極尷尬，泌尿科醫生親授4招解決。

男性「晨勃」是正常生理現象，但有人發現，「晨勃」時若剛好尿急，排尿卻又很困難，這時會非常尷尬，該如何解決？

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台灣泌尿科醫生陳鈺昕在Facebook專頁發文，表示曾有人提問「是不是早上想尿尿，才會引起晨勃？」。醫生解釋，人體不會因為想要排尿而勃起 ；只是因為剛好勃起，又剛好有尿意罷了。至於有人勃起時排尿困難，感覺尿急時排出的尿液也只是細細一條，甚至c出現亂噴的現象，醫生解釋有2種原因導致：

1. 當男性勃起的時候，陰莖海綿體的血管處於充血擴張狀態，尿道受到充血海綿體的壓迫，排出的尿液就會變得極細一條。

2. 勃起是為了在性高潮時射精，為了防止精液逆流進入膀胱，尿道內括約肌會收縮以防止精液進入膀胱，但同時會阻止尿液在勃起和射精期間通過尿道。

4招恢復正常排尿

醫生表示，晨勃時想要恢復正常排尿，最好的辦法是等待勃起消失。做法可以包括洗冷水澡、將手浸入冷水、深呼吸或冥想。但若在非常尿急、等不及勃起消退時，也可以用以下3招解決問題：

彎腰小便

嘗試坐著小便

輕輕按摩或輕壓膀胱

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責任編輯：羅嘉欣