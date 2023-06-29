【J Music】張敬軒稱上TVB節目似返咗屋企　軒仔笑指冼靖峰是「冧女」老手

▲ 張敬軒任《J Music》嘉賓。

由冼靖峰（Archie）及潘靜文（Sherman）主持的《J Music》在本周日（7月2日）晚播出的《J Music》，邀得張敬軒親臨獻唱新歌《隱形遊樂場》，獻唱版本更是在英國特別編製的Straight forward版。

此外，軒仔還應Archie及Sherman兩位主持點唱要求，獻唱《百年樹木》及《俏郎君》，並送上3首翻唱作品《夜機》、《完全因你》及《不捨也為愛》（TVB劇《鬼咁夠運》插曲）。

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感覺如返屋企

當中，《隱形遊樂場》不但是軒仔於倫敦演唱會演出過的版本，且至今亦未曾在香港其他電視平台演出過。

對於再次現身TVB節目「獻聲」，軒仔笑言今次感覺像回家：「我喺TVB長大，今次嚟好似返咗屋企咁。」並大讚《J Music》主景佈置舒適又貼題。

席間，軒仔又大談翻唱《夜機》及《不捨》原因，且均和成長地廣州有關；談到《夜機》，軒仔透露和媽媽是廣州第一代經營卡拉ok生意人有關，軒仔說：「嗰時我大概十零歲，每逢星期六晚嘅8點半到9點，我都會喺嗰度唱歌，《夜機》係我第一首歌。」

軒仔續指，在青春期還未正式變聲前，基本上只適合唱女歌手的歌，並發現自己當時的聲線與陳慧嫻很夾。至於翻唱《不捨》、則與當年要離開十分喜歡的成長地廣州、要到香港工作有關。

讓軒仔即席點評

在節目中無所不談的軒仔，透露與音樂監製Johnny Yim近日完成了3首新作，並會於稍後推出。

面對軒仔大駕光臨，兩位主持均表現得如小Fans般雀躍，Archie更獻唱當年《聲夢傳奇》的其中一首比賽歌曲《櫻花樹下》，讓軒仔即席點評。

Archie被指為冧女王

其間，二人互動相當有愛，Archie全程難掩靦腆笑語，軒仔則主動與Archie握手予以鼓勵。

軒仔用心聽畢後，除大讚Archie唱歌有進步，更笑指Archie是冧女王：「老手！一聽就知佢唱呢隻歌冧女。」及後，軒仔即席調教Archie獻唱「去蕪存菁」版《櫻花樹下》。

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