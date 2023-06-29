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【慶回歸】近1,500間食肆7.1推優惠　焦點：牛角Buffet指定套餐71折

社會 13:57 2023/06/29

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

本港8間餐飲及旅遊業界組織聯合主辦「飲食業慶回歸優惠活動」。（梁偉榮攝）

為慶祝香港回歸祖國26週年，本港8間餐飲及旅遊業界組織聯合主辦「飲食業慶回歸優惠活動」，共1,452間食肆參與，於7月1日指定菜色提供71折或以優惠價格供應，焦點包括「牛角」西冷或肉眼71折、「牛角Buffet」指定套餐71折。

活動由香港飲食業聯合總會、現代管理(飲食)專業協會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會、稻苗飲食專業學會、香港日本食品及料理業協會、香港日本料理店協會及優質旅遊服務協會主辦，合共1,452間食肆參與。

焦點優惠包括：

  • 全線富臨皇宮、富臨酒家、富城薈、富臨魚港、皇室1號的象拔蚌71折優惠，原價$598一條，折實$424一條，優惠期由7月1日至31日。
  • 全綫牛角的西冷及肉眼 71折
  • 全綫牛角Buffet指定套餐71折
  • 全綫牛涮鍋指定套餐71折

詳情可瀏覽活動官方網頁：http://www.tommycheung.com/news/16880119228youq8yl.pdf

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記者：陳麗娜

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