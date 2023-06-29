【洗衣機清潔】洗衣機門長關易滋生霉菌　專家拆解機內污垢成因+清洗貼士

▲ 有網民擔心洗衣機門長開會令塵埃進入機內，但專家就指出不應關上機門，以免加快細菌滋生。

台灣有網民在匿名論壇「PTT」上發文，指自己與朋友合租公寓，但就發現朋友每次使用完洗衣機後都不會關機門。他擔心朋友的習慣會令塵埃進入洗衣機內，因此發文詢問洗衣機門到底應該打開抑或關上。

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帖文引起熱議，大部分網民都表示不會關上洗衣機門，因為比起塵埃，更怕潮濕的天氣及洗衣機內的水分導致發霉，亦有人指灰塵可以在洗衣的過程中一併洗走，但黴菌則難以清除。

對此，日本家居品牌花王就曾在Twitter上分享，指出洗衣機運作後會有水氣殘留，如果長期關上機門，會導致霉菌滋生，以及產生異味。因此他們建議打開洗衣機門，並提醒民眾清潔洗滌劑槽。

本港洗衣機雪櫃維修專家、盈豐維修工程有限公司董事劉敬康過往接受TOPick訪問時表示，洗衣機暗藏污垢問題，這些污垢是因用家不斷使用洗衣機，日積月累得來，用家必須定期清潔洗衣機。他列出2大導致洗衣機骯髒的原因：

1. 洗衣機外缸的污水，與滾筒內洗衣服的水是同一缸水

洗衣機的滾筒分內缸和外缸，內缸透過快速轉動與衣物接觸，如同用手搓洗、揉及拍打等動作清潔衣物。外缸則不會轉動，但內缸轉動時，部分洗衣水會流到兩者之間的防水圈。

清洗程序完成後，污水會排出機外，但污水所含的髒物被困防水圈內，日積月累下會形成污垢。

2. 積存殘留物

包括洗衣粉、柔順劑、衣物纖維，甚至是人體皮屑等，並會滋生細菌，例如引發皮膚敏感的霉菌。

DIY清潔洗衣機一般是用梳打粉或洗衣機專用清潔劑，劉敬康有以下使用貼士：

梳打粉

梳打粉定期清潔洗衣機既環保又慳錢，但需留意使用分量，劉敬康建議，每次清潔洗衣機用半磅梳打粉，以常見454克紙盒裝梳打粉為例，即每次用半盒，直接倒入滾筒，正常開機洗一次。

洗衣機清潔劑

市面上的洗衣機清潔劑類型琳瑯滿目，有粉狀亦有液體。不過，兩者都有可能在清潔洗衣機時，產生大量泡沫，或會從洗衣粉格「吐出來」，令洗衣機內積存更多殘餘物，屆時可能「得不償失」。

劉敬康指，洗衣機宜每月2次「小洗」，其中一次用梳打粉或洗衣機專用清潔劑；另一次則用80度以上的熱水「空機」洗一次。約兩年就要拆開洗衣機，以高壓水槍「大洗」一次，徹底清理機內殘存的洗衣粉、柔順劑、衣物纖維及人體皮屑等污垢。

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責任編輯：羅嘉欣