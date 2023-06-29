【The Do Show】Do姐爆發哥銀包放二人合照　周潤發親講多次不接王晶電影原因

▲ Do姐開設的全新網上節目「The Do Show」，頭炮邀請發哥任嘉賓。

鄭裕玲（Do姐）宣布開設YouTube Channel製作全新節目「The Do Show」，頭炮的嘉賓就是好拍檔周潤發（發哥），而訪問全片今日（6月29日）正式上架。發哥久未公開受訪，同時與Do姐這對「舊情人」再度合體，不少網民直呼經典！

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頭炮嘉賓

節目中，Do姐表示2010至2011年電影《讓子彈飛》上映時，多次邀請發哥上電台節目做訪問，可是未有一次成功。向來跑開健身室的Do姐，為了埋發哥身，在疫情期間特意加入發哥的跑步團，但也直言不是一件容易的事：「唔係一join就可以加入發哥中心地帶！」

發哥生活模式十分健康，每早晨跑後會去飲茶，其餘時間便投放於攝影上，愛採用舊式玻璃鏡頭來攝影，更有私人黑房沖曬相片，非常專業：「依家階段唔係咁多人請我拍戲，有得跑步、又有得影相幾開心。」

▲ （影片截圖）

Do姐直言為此訪問，事前花了不少準備功夫，翻看多年來發哥的演藝歷史，並高呼：「點會冇人請你拍戲！諗番80年代同你拍劇，幾proud有個拍檔成績咁好。」發哥聞言即表示：「Proud of你就真！」兩人互笠高帽，不斷話當年。

他回顧演藝生涯，由電視轉戰電影，其後更衝出國際勇闖荷里活，後來再返國內拍攝，他直言一切保持著一個心態：「好簡單，隨波逐流，好隨心。佢要我去邊就去邊，我去到94年同金公主約完咗，我覺得其實喺電視圈十幾年，電影圈又十幾年，有時間應該要休息吓。嗰時見呢位靚女（Do姐），時間比見我媽仲多！」

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導演大責任

二人於1979年TVB劇集《網中人》、《親情》合演情侶，後來又在電影《我愛扭紋柴》中合作。雖然已隔40多年之久，發哥依然記憶猶新，清楚記得跟Do姐以往合作過的角色：「呢個女朋友方希，我叫程緯，第一次合作演情侶。第二次木咀輝，Do姐叫彤彤。」

其後他更《我愛扭紋柴》中的「吳山水」上身，以鄉音表示：「好多合作，呢個女子佢不得了，又醒目，演技又好，我呢女朋友冇得頂，我好鍾意佢！不過我離開咗佢幾年，佢就移情別戀，鍾意嗰個子華神，後尾又鍾意農夫，依家就鍾意小鮮肉！」發哥盡顯幽默，氹得Do姐笑到見牙唔見眼。

Do姐透露熱愛拍攝的發哥，在拍戲時愛跟導演研究，問到為何不索性去當導演？發哥坦言導演責任好重：「每一個人有自己責任，編劇有編劇責任。我哋做演員只不過係將編劇思想同導演嘅精神結合咗，去融會出來，每人都有崗位，過咗線咪做埋嗰份！我唔鍾意去做啲咁有規律性嘅嘢，好辛苦㗎。」並笑言：「我得閒攬攬錫錫咪算囉！」

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銀包放Do姐合照

Do姐再踢爆當年拍攝《網中人》，無意中發現發哥的銀包內放著二人合照，問到究竟是甚麼一回事，是否其演戲的獨門方法？發哥再次表現調皮，哄近Do姐咬耳仔：「日日對住你，我掛你多過掛老婆。」Do姐表現尷尬，笑言：「唔好講啲咁嘅嘢。」

發哥笑言解釋戲入面，「記得嗰場戲喺銅鑼灣法院，我被判入獄，你喺街度，我喺囚車，我喊到唔識收聲！女朋友為我仆心仆命，我真係好唔捨得你！」說畢再向Do姐獻吻，Do姐被冧得暈陀陀：「你真係氹死人，想鬧你都唔得。」

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問到如何去揀選工作，有何準則？發哥直言：「好多時人哋搵我，好似姜文執導《讓子彈飛》，葛優自薦演黃四郎，姜文好直接話唔得，寫咗畀周潤發做，其實我幸運到不得了。」

他續說：「王晶成日搵我，寫好多劇本畀我睇，但係又重複舊時果嗰，我唔想，想搵啲特別。雖然年紀大，但都有唔同表演方式。」

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Do姐問到發哥如何提攜後輩時，新片《別叫我〝賭神〞》中發哥與後輩柯煒林飾演父子，發哥透露每早都會載他去跑步，建立好關係，笑言：「其實兇佢你自己醒醒定定，讀好啲劇本，現場幾百人等緊你，要乖啲。」

問到為何不去當戲劇導師？他表示過往也有為TVB藝訓班擔任導師：「好難，因為每一個人有自己性格，視乎導演現場點啟發佢哋。你有你方法去演，唔可以監佢套用我嘅方法。」

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