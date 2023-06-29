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【我的天堂城市】姜濤成MIRROR首位衝出香港拍戲成員　與「黃慘盈」李嘉文紐約談情

娛樂 15:41 2023/06/29

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改編自台灣新生代導演俞聖儀的同名得獎短片，電影《我的天堂城市》以三段故事，三種求生存的掙扎，串成一個尋找幸福的過程，刻劃出長鋸世界一線城市榜首，讓人趨之若騖的國際大都會－紐約這遍土地的美麗與哀愁。

《我的天堂城市》全片在美國紐約拍攝，一眾演員包括宋芸樺、姜濤、姚淳耀等親身飛往當地拍攝，為疫情期間少有出埠拍攝的華語片，而姜濤更成為MIRROR當中，首位衝出香港到外地拍電影的成員。

【MIRROR成員】「人氣王」貼地坐經濟位帶家人遊澳洲　姜濤父親激罕露面：神秘姜爸

宋芸樺

首次演愛情電影

姜濤在片中飾演居住紐約追尋夢想的研究生，於片中更有跳街舞場口，值得期待。而姜濤更是首度於電影中演愛情戲，與「黃慘盈」李嘉文有一段感情關係。

電影公司率先透露一眾角色的個性與面貌，宋芸樺顯現事業型女生實幹一面，離群時卻有拭淚的一面，似乎有所心事。

而姜濤的角色熱愛跳舞充滿熱誠，然而在這段的尋夢的過程中，經歷幻得幻失，幸而遇上同時身處異鄉而一拍即合的李嘉文，一段感情關係甜蜜有時，困惑有時，二人在片中的關係有待發展。

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宋芸樺思考人生

至於姚淳耀的部份，講述他與魏蔓已在紐約組織家庭，一家三口共同面對著現實生活的缺口，更關乎為人父母對下一代的期望。

導演俞聖儀將紐約生活中遇到的人事物，一一細緻地搬上大銀幕，眾人在這遍既陌生又熟悉的土地上，無獨有偶地尋找自己的人生方向，維繫自己珍惜的關係，在這個天堂城市努力地生活。

而近年片約不斷的愛情片女王宋芸樺，今次在電影中更收起過往甜美一面，在人生交叉點中，展現成熟大器的姿態，思考在大城市中去或留這個重要課題。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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