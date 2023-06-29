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 【大解放】張曦雯外地旅遊晒性感水着　男友準備驚喜順勢求婚？

娛樂 15:55 2023/06/29

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

玩得好開心。

張曦雯（Kelly）近日趁未開劇與加拿大男友Mark飛到外地旅遊，她早前在網上分享在機場照，並指此趟是驚喜之旅，相信是其男友悉心準備的難忘旅程。

【搵鬼做情人】張曦雯自爆追男友堅持不婚　七師傅教中女開發外國戀愛市場

最新影片推介：黃智雯專訪

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【TOPick柴犬追星】黃智雯遇樽頸盼觀眾見到突破 自言未有結婚衝動不怕不婚即分

性感美照

今日（6月29日）Kelly在社交網分享玩樂照，見她與Mark在沙灘大歎美食，更有新鮮海膽，難怪Kelly吃得相當滋味。

之後，穿上水着的Kelly，望着水清沙幼沙灘，更大晒美背加「蜜桃臀」做「影後」，同樣夠煞食，而且，全部相片都是由Mark親自操刀，難怪在鏡頭前的Kelly都流露一副幸福的樣子。

一班網民都紛紛讚好，更留言表示難道Mark今次為Kelly準備的驚喜之旅，順道求婚？倘若成事，真的恭喜恭喜。

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張曦雯追男友

早前Kelly亮相節目《搵鬼做情人》，在節目中自爆與Mark在10年前在酒吧相識，初期便確定對方是自己的理想型，於是努力「發功」，會主動發信息給對方，甚至在Mark出現地點假裝巧遇。但兩人一直兜兜轉轉，多年後才把握時機將關係升級成為男女朋友，並甜蜜同居中。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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