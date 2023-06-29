【壟斷飯盒】黑幫壟斷新界地盤飯盒生意　警派臥底搗無牌食品工場拘逾百人

▲ 黑幫壟斷新界地盤飯盒生意，警派臥底搗無牌食品工場拘逾百人。

警方採取代號「猛追」行動，打擊黑幫壟斷新界區地盤飯盒生意，以切斷其收入來源，行動中警方派出4名臥底探員喬裝商販搜集罪證，知悉黑幫會向商販收取一次過1萬元的入線費，另每月再要支付1,000至3,000元的月費，同時每售出一個飯盒，需要拆帳5元給黑幫。此外該些「黑心飯盒」均來自無牌食品工場。

O記昨日（28日）聯同食環署在落馬洲一個無牌食品製造工場拘捕一名56歲女子，另在錦上路一大型住宅工地拘捕2男1女（34至42歲），涉嫌「無牌販賣」及「阻街」，今晨（29日）亦搜查元朗多個目標地點，拘捕2名男子（29及39歲），涉嫌「自稱三合會社團成員」及「刑事恐嚇」罪。

此外，警方聯同入境處和消防處在本月25至28日搗破2個賣淫場所、3個賭博場所、2間無牌酒吧、1個非法加油站，共拘捕102男72女（16至70歲），檢獲近1,400枝酒類飲品、大量賭博工具、賭款2.6萬元及大量非法柴油。

另外人員在本月27日拘捕一名30歲男子，在其身上和住宅搜出糖果包裝紙、包裝工具、17包包裝成糖果的懷疑氯胺酮和一樽懷疑氯胺酮，合共70.7克，市值約3.8萬元。警方表示該批「毒糖果」包裝精美，若不慎被兒童吃下，後果不堪設想。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文