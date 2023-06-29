【賄賂懲教】鰂魚涌槍殺案女子疑30萬賄懲教主任　證人指被告曾稱想患「一個可令自己離開監獄的病」

▲ 高級懲教主任蔡小嫻今出庭作稱。（陳曉欣攝）

2018年鰂魚涌公園槍殺案，女子詹心桀開槍擊斃二姨和四舅父，其後被裁定謀殺罪成囚終身。詹涉在小欖精神病治療中心服刑時，向懲教主任提供30萬元的賄款。詹否認1項向訂明人員提供利益罪，今（29日）於屯門裁判法院開審。懲教主任供稱被告案發前曾要求她提供協助，並稱「想坐醫院令」、「想坐幾年就可以走」，並指被告曾稱想患「一個可令自己離開監獄的病」，擔心重回大欖便會死在那裏。

被告詹心桀（48歲，無業）被控於2021年11月6日，無合法權限或合理辯解而向高級懲教主任蔡小嫻提供30萬元的利益。

被告今穿粉紅色恤衫應訊，由4名懲教人員看守，在審訊其間常眉頭深鎖。

精神科醫生鄧宛兒出庭解釋其為被告撰寫的精神科報告，提到被告就謀殺罪被定罪前，於2020年在小欖精神病治療中心還押期間，曾吞牙刷自殺不果，按受治療後有改善。報告續指，被告曾割腕及用頭撞牆自殘，獲處方藥物後反應良好，沒有副作用。

鄧稱，雖然被告為人敏感、固執，但沒有嚴重精神病如思覺失調。鄧判斷被告案發時沒受人格障礙或藥物影響，記憶力正常，不會沒意識地說話或行動。

高級懲教主任兼精神科護士的蔡小嫻供稱，案發當日被告在房間呼喚她，稱「蔡姑娘，我俾30萬你」，但被告沒有作解釋，蔡則指不會收被告的錢。

蔡供稱，事後回想被告曾於案發前1年，曾叫她提供協幫。蔡憶述被告曾稱「想坐醫院令」、「想坐幾年就可以走」

控方引述醫療紀錄，蔡確認自2020年3月至案發前，被告持續情緒不穩，每月多次叫嚷不想重回大欖懲教所，威脅若被轉介大欖會自殘。蔡又指，被告稱想患「一個可令自己離開監獄的病」，擔心重回大欖便會死在那裏。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣